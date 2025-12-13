Драма с мирния план: Украйна и Европа предават на САЩ ревизиите, Тръмп се умори от срещи

Украйна и нейните европейски партньори са предали на Вашингтон своите ревизии на предложената от САЩ мирна рамка, насочена към прекратяване на войната на Русия, пише Kyiv Independent.

Ходът идва на фона на нарастващия натиск от страна на САЩ за напредък в преговорите и нови обвинения от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, че президентът Володимир Зеленски е този, който отказва да се съгласи с американския план.

Следващият кръг от дискусии се очаква на 13 декември, въпреки че прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сигнализира за нетърпение към дипломатическия процес. По думите ѝ американският президент "се е уморил от срещи и иска действия".

Ревизиите, представени от Киев и европейските столици, се фокусират върху промяна на разпоредбите, които изискваха големи отстъпки от Украйна.

Зеленски показа гъвкавост по някои въпроси, повдигнати както от Вашингтон, така и от Москва, включително провеждането на избори, но основните спорове остават нерешени

Териториалният капан

Териториалните отстъпки доминират в напрежението.

В разговор с репортери на 8 декември Зеленски заяви, че оттеглянето на Украйна от неокупираните части на Донбас, обхватът на гаранциите за сигурност и статутът на Запорожката атомна електроцентрала, остават най-чувствителните елементи в преговорите.

Москва поиска Украйна да напусне източния Донбас, включително части от Донецка и Луганска области, които Русия не успя да завземе в продължение на повече от десетилетие война.

Луганска област е почти изцяло под руска окупация. Украинските сили в момента държат около 6600 кв. км. от Донецка област, включително Славянск и Краматорск, като в Покровск продължават боевете.

Зеленски заяви на 11 декември, че всички териториални решения трябва да бъдат взети от самите украинци, или чрез избори, или чрез референдум.

"Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали под формата на избори или референдум, украинският народ трябва да има думата“, каза украинският президент.

Националният референдум изисква безопасни условия и пълен достъп на избирателите – условия, невъзможни за изпълнение по време на война без външни гаранции.

На този фон Зеленски заяви, че Вашингтон е предложил "компромисна визия“, според която украинските войски ще се изтеглят от Донецка област, докато руските сили ще се въздържат от навлизане.

"Те виждат, че украинските войски напускат територията на Донецка област и компромисът изглежда е, че руските войски няма да навлязат в тази територия“, каза той.

Предложението, добави той, е една от няколкото идеи, които американските служители тестват в опит да намерят формат, приемлив както за Киев, така и за Москва. Той каза, че страните са обсъдили създаването на това, което Вашингтон нарича "свободна икономическа зона“, а Москва – "демилитаризирана зона“.

Засега, каза Зеленски, остава неясно "как ще изглеждат окончателните документи“.

Русия отхвърли компромис по това, което твърди, че са неподлежащи на обсъждане точки.

Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви на 12 декември, че целият Донбас "принадлежи на Русия“ и отново поиска украинското изтегляне – условие, което Киев напълно изключи.

Тръмп променя позицията си относно гаранциите за сигурност

Тези териториални спорове са тясно свързани с въпроса за гаранциите за сигурност.

На 11 декември Тръмп посочи, че САЩ са готови да участват в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна - забележителен обрат.

"Да, ние бихме помогнали. Мисля, че това е необходим фактор за осъществяването му“, каза Тръмп.

Забележката бележи промяна в позицията му: по-рано той отхвърли всякакво участие на САЩ в гаранциите за сигурност и настоя, че Европа трябва да поеме водещата роля.

Но членството в НАТО все още не е на дневен ред.

В отговор на въпрос на Kyiv Independent от 9 декември Зеленски заяви, че Вашингтон "все още не е готов да види Украйна в НАТО“, наричайки го "открита информация“.

Настоящият фокус на Киев, каза Зеленски, е върху осигуряването на ефективни гаранции от европейската Коалиция на желаещите и, което е от решаващо значение, от САЩ.

Европа е изключена от преговорите, които оформят бъдещето ѝ

Киев настоява да включи европейските партньори в преговорите, след като континентът се оказа напълно изключен от процес, който пряко засяга неговата сигурност.

Но високопоставен европейски дипломатически източник заяви пред Kyiv Independent, че Европа няма собствена последователна визия за мир.

Вместо това европейските лидери се надяват, че САЩ ще забавят усилията си за постигане на сделка, като същевременно запазят обмена на разузнавателна информация с Украйна и ще запазят Списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL) - механизъм, чрез който държавите от НАТО купуват американски оръжия за Украйна.

Зеленски се срещна с британския премиер Киър Стармър и други европейски лидери, след което пътува до Брюксел за разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и представители на ЕС.

Зад затворени врати европейските представители са много по-откровени относно рисковете. Според високопоставен европейски дипломат, лидерите са казали на Зеленски, че на САЩ не може да се има доверие и че Европа трябва да се подготви да действа сама.