Изчезналите милиони от най-търсения финансов престъпник в Европа

Миналата година в луксозна градска къща в Мейфеър беше сключена тайна сделка за закупуване на три циментови фабрики в Либия. Стратегическите активи, скрити зад фиктивни компании и споразумения за неразкриване на информация, отидоха при бизнесмен, свързан с подкрепяния от Русия либийски генерал Халифа Хафтар. Най-важният детайл от сделката обаче не беше самоличността на купувача, а тази на основния инвеститор, Ян Марсалек - най-издирваният финансов престъпник в Европа и същевременно най-издирваният шпионин на Русия.

В продължение на години Марсалек беше един от най-възхищаваните бизнесмени в Европа - млад и динамичен ръководител, който изведе доставчика на финансови услуги Wirecard до най-високите му висоти, преди измамата, извършена от Марсалек и други ръководители на компанията, да бъде разкрита, предизвиквайки голям скандал.

В същото време Марсалек беше замесен в света на руския шпионаж, мотивиран от очарованието си от властта и нуждата от адреналин, както и от философия на живота, в която се отнасяше към всичко като към игра, според Financial Times.

През петте години след краха на Wirecard два въпроса, свързани с ролята на австрийския бизнесмен, останаха без отговор:

Къде са се озовали парите, които е откраднал, и как биха могли да бъдат използвани в интерес на Русия?

Разследване на FT и Bayerischer Rundfunk разкрива нови подробности за значителна част от милионите евро на Марсалек, които липсват, и за сенчестата битка, водена от бившите му бизнес партньори за активите на австриеца.

Марсалек вече се е хвалил с либийските си бизнес отношения, включително връзките си с Либийската циментова компания (LCC). Инвестициите му биха стрували десетки милиони долари днес, ако все още можеше да има достъп до тях. И LCC е само една от тях.

Марсалек се е стремял да си създаде съюзници сред фракциите и военните лидери в Либия. Въпреки че сумите са малки в сравнение с 2-те милиарда долара, които Марсалек е откраднал чрез Wirecard, проектите му в Либия показват как бизнесменът е действал като агент на влияние, използвайки незаконни средства и връзки с други бизнесмени, готови да поемат рискове, за да комбинират собствените си финансови интереси с тези на шефовете си в Русия.

Документите, анализирани от FT, също така разкриват политическите интереси на Марсалек в Либия и как той се е стремял да спечели съюзници сред важни фракции и военни лидери в страната, като по този начин демонстрира и колко полезен може да бъде за Кремъл като агент на руското разузнаване.

Остават много въпроси относно влиянието, което Марсалек, който сега живее в Москва под закрилата на руската държава, все още има върху активите си и доколко британските власти са наясно с финансовата му мрежа в Лондон. Половин година след като шестима души с двойно българско-британско гражданство бяха осъдени за шпионаж, след като беше открито, че са част от мрежа, управлявана от Марсалек, бившите му финансови партньори, които все още имат многомилионен бизнес и пътуват из Европа с частни самолети, казват, че не са били търсени от британските служби за сигурност.

Нивото на участие на Марсалек в Либия е неясно, но стратегическата стойност на африканската страна за Русия прави инвестициите и дейностите на базираната в Лондон мрежа по-актуални от всякога за дневния ред на Москва.

Бизнесът с "Черната пантер"“ на Либия

Марсалек изигра важна роля, наред с други неща, при наемането на руската наемническа група RSB за разчистване на циментови заводи в Либия от невзривени боеприпаси по време на гражданската война през 2011 г. Снимка от 2018 г., получена от FT, показва Марсалек в Бенгази, редом с висши либийски и американски бизнес партньори и Уанис Бухамада, бившият ръководител на специалните сили на Хафтар. Той беше наречен "Черната пантера" в Либия заради успешните си операции срещу бойците на ИДИЛ.

След като избяга в Русия през 2020 г., Марсалек остави след себе си милиони долари, които преди това беше откраднал, използвайки сложни схеми за измами, за да скрие незаконните си сделки.

"Тези негодници се опитват да ми откраднат парите, защото мислят, че се крия в пещера в Афганистан", написал Марсалек в Telegram до Орлин Русев, един от българските шпиони, арестувани във Великобритания миналата година.

Възможно е дългата поредица от документи, които се появиха наскоро, описващи подробно бизнес сделките му в Либия, да са изтекли от самия Марсалек, който сега иска да си отмъсти на бившите си сътрудници, както дори предполагат някои хора, замесени в тези сделки. Сделката, сключена в Мейфеър миналата година, може да е предизвикала скорошната вълна от разкрития.

Или може би няма нищо общо с парите и политиката. В крайна сметка, за Марсалек всичко е било просто игра.