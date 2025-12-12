IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки по банков път

Това е заради подготовка на платежните системи към еврото

12.12.2025
От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление и мобилното приложение.

Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро, съобщават на сайта си от тол управлението.  

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайт и мобилното приложение, на гише с плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване - с карта. 

Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 21.00 часа на 31 декември до 2.00 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат временно недостъпни. В този период няма да бъдат възможни никакви плащания, включително в брой.

От тол управлението съобщават още, че маршрутните карти за камионите, купени през тази година, могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. 

евро винетки
