От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки по банков път

От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление и мобилното приложение.

Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро, съобщават на сайта си от тол управлението.

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайт и мобилното приложение, на гише с плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване - с карта.

Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 21.00 часа на 31 декември до 2.00 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат временно недостъпни. В този период няма да бъдат възможни никакви плащания, включително в брой.

От тол управлението съобщават още, че маршрутните карти за камионите, купени през тази година, могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г.