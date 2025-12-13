Гасиев след нокаута срещу Пулев: Този удар беше старателно планиран

Руският боксьор Мурат Гасиев каза, че победното му ляво кроше, с което нокаутира българина Кубрат Пулев, е било старателно планирано в подготовката му за мача.

Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

„Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев.

Свързани статии Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в боя за световната титла

„Това кроше промени хода на цялата битка; все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати“, каза Гасиев.

(БТА)