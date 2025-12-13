IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Гасиев след нокаута срещу Пулев: Този удар беше старателно планиран

13.12.2025 | 10:43 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руският боксьор Мурат Гасиев каза, че победното му ляво кроше, с което нокаутира българина Кубрат Пулев, е било старателно планирано в подготовката му за мача.

Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. 

„Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев.

Свързани статии

„Това кроше промени хода на цялата битка; все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати“, каза Гасиев.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мурат Гасиев Кубрат Пулев ляво кроше
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem