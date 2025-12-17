Само половин час слънчево греене в Стокхолм дотук през декември

В Стокхолм е регистрирано само половин час слънчево греене през първата половина на декември, което, ако тази тенденция продължи, може да направи месеца най-тъмният от 1934 г. насам, предаде АФП, като цитира метеоролози.

Швеция, както и другите скандинавски страни, е свикнала с дългите и мрачни зими, с по-късите дни и по-дългите нощи поради северното си географско положение.

Този декември беше доста мрачен и облачен в Стокхолм, каза Виктор Бергман от Шведския институт по метеорология и хидрология пред АФП.

„Досега през декември, макар че месецът все още не е приключил, слънчевото време беше само половин час“, отбеляза той.



„Имаме... меко и влажно време, което доведе до много облаци. Небето не е могло да се изясни“, добави Бергман.

„Слънцето беше слабо и лъчите му не успяха да разсеят облаците“, добави той.

Според данни, събрани от 1991 до 2020 г., средната продължителност на слънчевото греене в Стокхолм за целия месец декември е около 33 часа, каза Бергман.



Слънцето може да се появи отново в Стокхолм през следващите дни, „но това е малко несигурно“, добави метеорологът.

Най-мрачният декември, регистриран някога в шведската столица, датира от 1934 г., когато слънчевото греене е било толкова слабо, че е „закръглено до нула часа“, допълни Виктор Бергман.

Други региони на Швеция са имали по-хубав декември, като град Карлскруна в югоизточната част на страната е регистрирал най-много слънчеви часове до момента – 12 часа.

В Стокхолм също не е имало сериозни снеговалежи тази зима, което допринася за усещането за мрак, тъй като снеговете помагат да се освети околността, припомня АФП.

Засега не изглежда, че това ще се промени, отбеляза Бергман, попарвайки надеждите на жителите на Стокхолм за бяла Коледа.



„Перспективите за Коледа са много песимистични“, отбеляза той.

(БТА)