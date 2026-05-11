Макрон пристигна в Кения, посрещнаха го с танца Hakuna Matata ВИДЕО

Лидерът се усмихва и танцува редом до кенийския президент Уилям Руто

11.05.2026 | 14:18 ч.

Френският лидер беше посрещнат от кенийския президент Уилям Руто и местни изпълнители, които пееха и танцуваха на "Hakuna Matata“.

Кадри показват как Макрон се усмихва и дори танцува редом с Руто и поздравява изпълнителите по време на церемонията по посрещане на летището.

По-късно френският лидер присъства на презентации и участва в засаждане на дървета като част от посещението си в Кения.

Срещата на върха, наречена "Африка напред" и съорганизирана от Франция, ще бъде посетена от държавни глави от различни африкански държави. Срещата се провежда на фона на изтеглянето на френските военни от Западна Африка и подновения дебат относно постколониалната ѝ роля на континента, съобщава AFP.

Проведена за първи път в англоезична страна, срещата на върха се очаква да предизвика реакции на изтеглянето на френските войски от Западна Африка, което беше завършено миналата година на фона на намаляващото регионално влияние на Франция през последните години.

След като бившите африкански колонии на Франция получиха независимостта си, Франция поддържаше политика на икономическо, политическо и военно влияние, наречена "Франсафрик“, която включваше запазване на хиляди войници в региона. Но лидерите в тези страни – и опозиционните фигури – често критикуваха Франция за това, което те определиха като унизителен и деспотичен подход към континента.

Домакинът на Макрон, кенийският президент Уилям Руто, заяви, че и двамата лидери очакват срещата на върха да бъде "повратна точка“ към по-добро партньорство.

