Българинът Даниел Динев срещу нокаутьора Бенджамин Адегбуи на SENSHI 31

Една от най-очакваните супер битки на предстоящата бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators ще противопостави българския кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев срещу румънския нокаутьор Бенджамин Адегбуи.

Бойците ще се изправят един срещу друг на арената в най-тежката категория над 95 кг на 30 май в Античния театър в Пловдив.

"С всеки изминал ден се чувствам по-уверен в себе си. Можем да се справим. В седмица тренирам между 9 и 11 пъти. Не мисля, че нещо ме плаши в противника ми", каза Динев в студиото на "България сутрин".

"Наблягаме на изключително много неща - физическа, психическа подготовка. Проучихме противника много добре, изгледахме всички възможни негови мачове. Проучихме силните и слабите му страни. Основната сила на Даниел той ще я покаже на ринга", коментира треньорът Цветозар Кючуков в ефира на Bulgaria ON AIR.

"За този мач те ни мислят за аутсайдери, което за нас е много добре", допълни той.

Но и Даниел Динев, и треньорът му очакват победа с нокаут.

"Когато съм на сцена, адреналинът винаги го има. Благодарен съм на SENSHI за възможността да се кача на ринга и то срещу такъв опонент. Това е огромен плюс за мен. Не съм подценил нито един мой съперник", призна кикбоксьорът.

По думите на Кючуков тактическата подготовка е от изключително значение.

"Важно е да знае как да избегне силните страни на съперника и как да атакува неговите слабости, защото Адегбуи е много здрав. Голямо име е в кикбокса, но и той си има своите слабости. Този спорт е гъвкав и трябва да си готов за всеки възможен сценарий", добави Цветозар Кючуков.