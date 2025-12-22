Рябков: Русия не преследва агресивни цели и няма планове да атакува страни

"Москва няма планове да атакува страни от НАТО и Европейския съюз, заяви руският зам.-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

"Със сигурност нямаме планове да атакуваме страни от ЕС и НАТО. Русия не преследва агресивните цели, за които някои твърдят, че преследва“, посочи той по време на дебат в Международния дискусионен клуб "Валдай“ на тема "(Не)стратегическа стабилност 2025: Година в международната сигурност“.

Рябков припомни изявлението на руския президент Владимир Путин, че Москва "дори е готова да закрепи това законово по отношение на потенциално решение на настоящата криза, основано на принципа на равна и неделима сигурност“.

"Въпреки това, много малко хора в Европа – визирайки страните от ЕС и европейските съюзници в НАТО – са готови да изградят такава архитектура не срещу Русия, а заедно с нашата страна“, отбеляза Рябков. Според него, "ако някога признаят неделимо пространство за сигурност, то ще бъде само за колективния Запад“.

"Честно казано, това не поражда оптимизъм, тъй като ясно показва, че дори на фона на по-балансираната политика спрямо Русия, водена от Вашингтон, рисковете от конфронтация между Русия и НАТО остават значителни поради неадекватните и враждебни действия на европейските страни“, подчерта руският зам.-министър на външните работи.