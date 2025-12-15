НАТО И ЕК се включват в преговорите за траен в Украйна

На втория ден от преговорите за постигане на траен мир в Украйна към Володимир Зеленски и американската делегация ще се присъединят и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.
Лидерите ще пътуват до Берлин тази вечер, съобщават от двете институции.
На пресконференция в отговор на въпрос говорител на ЕК посочи, че Фон дер Лайен вече ясно е изразила очакванията на комисията и на ЕС от преговорите за мир в Украйна.
“Няма да обсъждаме подробно в този решаващ час за преговорите, каза говорителят, попитан с каква мисия ще пътува Фон дер Лайен. Засега няма да кажем повече, пътуването е в преследване на поставените по-рано цели”, добави говорителят.
В съобщението на НАТО за участието на Рюте се отбелязва, че срещата ще бъде под домакинството на германския канцлер Фридрих Мерц. Уточнява се, че Рюте няма да прави изявления след края на разговорите.