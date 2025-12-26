IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сирия ще деноминира националната си валута

Банкнотите от времето на Асад ще бъдат замени с нови

26.12.2025 | 08:00 ч. 2
Reuters

Reuters

Сирия ще деноминира националната си валута, считано от 1 януари 2026 г., съобщи днес управителят на централната банка Адбелкадер Хусрие, цитиран от Ройтерс.

Банкнотите от времето на дългогодишния президент Башар ал Асад, който бе свален от власт през декември миналата година, ще бъдат заменени с нови, като ще бъдат премахнати две нули.

Целта на мярката е да бъде възстановено доверието в сирийската лира, която се обезцени значително след 14 години на война.

Хусрие обеща процесът да премине гладко и организирано, в опит да успокои опасенията, че новата валута може да подхрани инфлацията и да намали още повече покупателната способност на сирийците, които вече са засегнати от високите цени. / БТА

Сирия Башар Асад валута нови банкноти сирийска лира
