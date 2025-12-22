Двама убити и няколко ранени при серия от нападения в Сирия

Най-малко двама души бяха убити, а няколко други - ранени, при серия от нападения в северния сирийски град Алепо, за които правителствените сили и кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) си размениха взаимни обвинения, предаде Ройтерс.

Държавната новинарска агенция САНА, цитирайки здравната дирекция в Алепо, съобщи, че гражданите са били убити при обстрел от СДС в жилищни квартали на града.

Насилието започна часове, след като турският външен министър Хакан Фидан заяви по време на посещение в Дамаск, че СДС изглежда нямат намерение да спазят ангажимента си за интегриране в държавните въоръжени сили в рамките на договорения едногодишен срок.

Турция е обявила подкрепяните от САЩ СДС, които контролират големи части от Североизточна Сирия, за терористична организация. Анкара предупреди за военни действия, ако групировката не спази договореностите.

САНА, цитирайки сирийското Министерство на отбраната, по-рано съобщи, че СДС са предприели изненадваща атака срещу силите за сигурност и армията в кварталите на Алепо "Шейх Максуд“ и "Ашрафия“, при която са пострадали няколко души.

СДС отрекоха и заявиха, че атаката е извършена от фракции, свързани със сирийското правителство, и при нея са пострадали петима граждани.

Министерството на отбраната на Сирия отхвърли твърденията на СДС и посочи, че армията е отговорила на огън, открит от кюрдските сили, пише БТА.