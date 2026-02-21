Джип и снегорин се удариха на пътя София - Варна

Заради катастрофа между джип и снегорин е затруднено движението по пътя София - Варна в района на село Балван, по първоначална информация пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Пътищата в област Велико Търново са проходими при зимни условия. На територията на цялата област вали сняг.

Нивата на реките са под постоянно наблюдение. Тази сутрин нивото на река Янтра във Велико Търново е 3,28 метра, съобщиха от общинската администрация. За последния час има спад с 10 сантиметра. Пикът на повишаването засега е преминал и няма опасност от заливане на ниските части на града. 4,50 метра е рисковото ниво, предаде БТА.