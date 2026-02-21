IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джип и снегорин се удариха на пътя София - Варна

Инцидентът е станал в района на село Балван

21.02.2026 | 11:25 ч. Обновена: 21.02.2026 | 11:26 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Заради катастрофа между джип и снегорин е затруднено движението по пътя София - Варна в района на  село Балван, по първоначална информация пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Пътищата в област Велико Търново са проходими при зимни условия. На територията на цялата област вали сняг.

Нивата на реките са под постоянно наблюдение. Тази сутрин нивото на река Янтра във Велико Търново е 3,28 метра, съобщиха от общинската администрация. За последния час има спад с 10 сантиметра. Пикът на повишаването засега е преминал и няма опасност от заливане на ниските части на града. 4,50 метра е рисковото ниво, предаде БТА.

 

