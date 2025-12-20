САЩ с мащабни удари срещу "Ислямска държава" в Сирия

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия в отговор на атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на американски официални представители.

През последните месеци водената от САЩ коалиция срещу терористичната организация нанесе няколко въздушни удара и проведе наземни операции в Сирия, насочени срещу предполагаеми членове на "Ислямска държава". В операциите често участваха и членове на сирийските сили за сигурност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да отвърне на удара, след като Вашингтон обвини "Ислямска държава" за атаката.

"По-рано днес американските сили започнаха операция "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс".

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим".

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че сирийската власт напълно подкрепя ударите и че САЩ "нанасят много сериозно отмъщение".

Американски официален представител заяви, че ударите са поразили над 70 цели в централната част на Сирия и са били извършени от изтребители Ф-15 (McDonnell Douglas F-15 Eagle) и А-10 (Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II), заедно с хеликоптери "Апачи" (Boeing AH-64 Apache) и ракетни пускови установки "HIMARS".

Централно командване на въоръжените сили на САЩ (USCENTCOM), което контролира американските въоръжени сили в Близкия изток, потвърди за ударите и съобщи, че в атаките са се включили и изтребители на Кралските военновъздушни сили на Йордания.

Сирия потвърди своята твърда решимост да се бори с "Ислямска държава" и да гарантира, че тя "няма да има убежища на сирийска територия", се посочва в изявление на Министерството на външните работи в Дамаск.

На 13 декември двама американски войници и американски преводач бяха убити в град Палмира при атака, извършена от нападател, който атакува конвой от американски и сирийски сили, преди да бъде застрелян. Трима други американски войници също бяха ранени при нападението. Тогава Пентагонът заяви, че войниците са изпълнявали мисия в подкрепа на текущите операции срещу "Ислямска държава" и тероризма в региона, а президентът Доналд Тръмп обеща, че САЩ ще отмъстят за атаката.

На територията на Сирия в момента има около 1000 американски войници.

Министерството на вътрешните работи на Сирия представи извършителя на атаката като член на сирийските сили за сигурност, който е бил заподозрян, че подкрепя "Ислямска държава".

В момента начело на сирийската власт са бивши бунтовници, които миналата година свалиха дългогодишния лидер Башар Асад след 13-годишна гражданска война, и включва членове на бившия клон на терористичната организация "Ал Каида" в Сирия, които се отцепиха от групировката и влязоха в конфликт с "Ислямска държава". Сирия сътрудничи на коалицията, ръководена от САЩ, срещу ИД, като миналия месец сирийският президент Ахмед аш Шараа бе на посещение в Белия дом и обсъди укрепването на отношенията и регионални въпроси с Тръмп, отбелязва Ройтерс./БТА