Защо руските ракети „Искандер-М” валят върху Одеса?

Русия не крие, че се надява да завземе пристанището на Одеса от Украйна, и използва модерни ракети и дронове, за да отслаби отбраната на града. Войната в Украйна продължава да се обръща срещу защитниците на страната – до такава степен, че дори някои поддръжници на украинската кауза, като д-р Нийл Фъргюсън от Института „Хувър“ на Станфордския университет, започват да признават, че Украйна не може да спечели на бойното поле, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Според украински военни доклади, техните системи за противовъздушна отбрана са свалили поне 110 от 138-те руски дрона, които са били насочени към различни части на страната. Но ракетата „Искандер-М“ удари жизненоважния украински пристанищен град Одеса.

Комбинацията от дронове и атаките с „Искандер-М“ бяха част от по-голяма руска стратегия за нанасяне на удари по вече напрегнатата енергийна мрежа на Украйна. Тази предимно успешна руска атака унищожи ключова енергийна и пристанищна инфраструктура в украинския пристанищен град и причини големи прекъсвания на електрозахранването там.

Руснаците дадоха ясно да се разбере, че докато украинците отказват да преговарят за мирно прекратяване на войната, техните сили ще продължат да оказват натиск върху украинската страна с все по-смъртоносни атаки от типа на тези, на които светът стана свидетел на 13-14 декември.

Балистичната ракета „Искандер-М“ е сред най-мощните оръжия в големия (и нарастващ) арсенал на Русия. Доскоро руснаците държаха тези по-големи системи в резерв. Но разполагането на това разрушително, масивно оръжие показва, че Москва е решена да спечели тази война.

Нещо повече, то показва, че Русия може да изтощи украинците. Наскоро руският лидер Владимир Путин декларира, че ако е необходимо, е готов да постигне всички стратегически цели на Русия в Украйна с военни средства. Въпреки това, той отново настоя, че би предпочел да постигне договорено споразумение със Запада и техния украински представител.

Русия иска да завземе Одеса от Украйна

За да изясни намерението си да защити интересите на Русия в Украйна, Путин ескалира атаките си срещу украинските енергийни мрежи и насочи гнева си към последния голям пристанищен град на Украйна, Одеса.

Всъщност има достатъчно доказателства, които сочат, че ако войната продължи при сегашните условия, руските въоръжени сили ще нанесат силен удар по пристанищния град Одеса и вероятно ще го анексират към разрастващия се регион Новоросия.

Ако руснаците превземат Одеса, заедно с владенията си в Крим, те ще са гарантирали, че каквото и да остане от независима Украйна, ще бъде малко повече от изолирана държава, изцяло зависима от Европа и Съединените щати. Всяка надежда Украйна да се превърне в динамична, просперираща независима нация след войната ще бъде сериозно затруднена от руското завладяване на Одеса. Но Русия ще превземе този жизненоважен пристанищен град, ако Киев не започне скоро преговори в дух на добра воля.

Руската усъвършенствана тактическа балистична ракетна система „Искандер-М“ (обозначение на НАТО SS-26 Stone) е снабдена с двигател на твърдо гориво, който осигурява на ракетата хиперзвукова скорост от около Мах 6 или 7.

„Искандер-М“ има обсег от около 31-311 мили (50-500 км) и може да носи бойна глава с тегло 1058-1543 паунда (480-700 кг).

По отношение на бойните глави, Искандер-М може да пренася конвенционална бойна глава с висока експлозивност (HE), фрагментационна, касетъчна или термобарична (гориво-въздушна). Тези опасни оръжия могат да пренасят и ядрени бойни глави.

„Искандер-М” се счита за ракета с висока маневреност,

с маневри от 30 g и дори перки за намаляване на радара. „Искандер-М” използва инерциална навигационна система (INS), както и навигационна система от типа GPS, която разчита на руската навигационна система GLONASS, за разлика от американската GPS констелация в орбита.

„Искандер-М” се изстрелва от транспортиращо-изстрелващо устройство (TEL), известно като 9P78-1 TEL. Самото TEL е построено върху осем на осем MZKT-7930 шаси на камион за всякакъв терен, което може да транспортира до две от тези масивни ракети. Екипаж от трима души управлява TEL и им отнема по-малко от 16 минути за подготовка за изстрелване.

С други думи, от момента, в който получат заповед за изстрелване, тези сили могат да бъдат в позиция за стрелба в рамките на 16 минути. Ако вече са в позиция, екипажът от трима души може да изстреля Искандер-М в рамките на пет минути от получаването на заповедта за изстрелване.

Освен самата TEL, пусковите установки Искандер-М включват командно-контролен пункт, информационен център и център за поддръжка, за да се гарантира, че тези мобилни единици са постоянно готови за бой.

Използването на ракета „Искандер-М“, както и предишното разполагане на мощното хиперзвуково оръжие „Орешник“ на Русия, беше предупредителен изстрел от Москва към Запада: ако е необходимо, Русия ще разруши всичко, което остава от Украйна, за да постигне целите си, ако реалните преговори не напреднат.

Дали украинците получават посланието, остава неясно. Сигурно е, че поддръжниците на Украйна в НАТО в Европа и Съединените щати игнорират такива предупреждения от Русия – което в дългосрочен план е в ущърб на Украйна.