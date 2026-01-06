IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Украински дронове предизвикаха пожар в промишлен комплекс в Русия

Няма информация за пострадали, нанесени са материални щети

06.01.2026 | 11:33 ч. Обновена: 06.01.2026 | 11:45 ч. 8
Reuters

Reuters

Украинско нападение с дронове предизивка хаос в движението на влаковете и нанесе щети на инфраструктура в руската Воронежка област, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация от днес на областния губернатор Александър Гусев в приложението Telegram.

Съобщава се, че пострадали няма, щетите не са значителни, а железопътният трафик е бил възобновен.

По-рано световната агенция съобщи, че отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област, цитирайки публикация в Telegram на губернатора на областта Игор Артамонов.

Свързани статии

Той отбеляза, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

Губернаторът уточни, че пожарът се е разразил в Усмански район. Аварийни екипи са на място, добави той. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украински дронове атака промишлен комплекс Русия удар нападение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem