Украински дронове предизвикаха пожар в промишлен комплекс в Русия

Украинско нападение с дронове предизивка хаос в движението на влаковете и нанесе щети на инфраструктура в руската Воронежка област, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация от днес на областния губернатор Александър Гусев в приложението Telegram.

Съобщава се, че пострадали няма, щетите не са значителни, а железопътният трафик е бил възобновен.

По-рано световната агенция съобщи, че отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област, цитирайки публикация в Telegram на губернатора на областта Игор Артамонов.

Той отбеляза, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

Губернаторът уточни, че пожарът се е разразил в Усмански район. Аварийни екипи са на място, добави той. / БТА