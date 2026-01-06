Мачадо предвижда да се прибере във Венецуела възможно най-скоро

Мария Корина Мачадо, нобелова лауреатка за мир за миналата година и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро. Тя подчерта това в интервю за Fox News, но без да казва къде се намира сега.

Мачадо успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември, където се проведе церемонията по връчване на нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела, която вчера положи клетва като временен лидер на тази страна. Според Мачадо, Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Родригес изрази желание да сътрудничи с Вашингтон, но Мачадо казва, че Родригес е отхвърлена от венецуелците.

Според опозиционната лидерка при едни свободни и честни избори "ние ще спечелим с над 90 процента от гласовете и аз нямам никакво съмнение по този въпрос".

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползва нито с подкрепа, нито с уважение в страната си, припомня Франс прес.

Мачадо заяви, че планира да превърне страната си енергиен център на двата американски континента. Венецуела притежава най-големите доказани запаси на петрол в света.

"Ще превърнем Венецуела в енергиен център на Америките, ще я превърнем в правова държава, ще отворим пазарите, ще имаме нужда от сигурност, за да привлечем чуждите инвеститори“, каза тя, цитирана от БТА.