Пазарът на труда през новата година: Очаква се ръст на заплатите около 9-10%

Направихме експеримент и попитахме ChatGPT каква е прогнозата за пазара на труда през 2026 година. Oтговорът на AI е : "В България заплатите вероятно ще продължат да растат, но по-умерено — с около 5–7% средно в някои отрасли с недостиг на квалифицирани кадри".

В предаването “България сутрин” Георги Първанов от Конфедерацията по заетостта обясни, че големите компании очакват около 6% ръст, но очакванията са дори за по-голям. Според Първанов средният ръст ще бъде около 9-10%.

“Ще има общо увеличение на заплатите и със сигурност по-високо за най-търсените професии. IT секторът продължава да държи най-високите заплати и там има най-голямо търсене на кадри. Бум има в медицината, очаквам окрупняване на болници. България започва да става дестинация за медицински туризъм", заяви Първанов.

Прозрачност на заплатите

Според експерта предстои малка революция на пазара на труда и тя е свързана с новата директива за прозрачност на заплатите, която влиза в сила от юни тази година. Тя има задължителен характер и ще постави изисквания как да се подготви работодателят. Кандидатът ще може да изисква повече прозрачност на заплащането.

"В България конфиденциалността по отношение на заплатите никога не е била на високо ниво. Ще можете да изисквате от вашия работодател информация за средни нива на заплащане на водещ на новини, но за конкретно заплащане", даде пример Първанов.

Безработица и съкращения

Пред Bulgaria ON AIR Първанов каза, че със сигурност ще има съкращения, най-вече в сферата на аутсорсинга, където се очаква да има лек отлив.

“В аутсорсинга България достигна тавана като заплащане, което ни прави неконкурентни. Има доста малък инвеститорски интерес от страни от ЕС. Наблюдава се интерес от арабски инвеститори и от Китай", обясни Първанов.

Той очаква 2026 да бъде година по-скоро на задържане на нивата - много ниска безработица и много малък брой възможности за реализация.

Първанов прогнозира още, че през новата година работодателите ще имат по-голям избор и кандидатите вече не са силната страна, за да извиват ръце и да поставят прекалено високи изисквания за започване на работа.

"Сега отиваме към някакъв баланс. Работодателят е поставен под натиск да балансира външни и вътрешни фактори - хем фирмата да е печеливша, хем хората да са доволни", посочи Първанов.

Внасяме хиляди работници

Българи се завръщат в страната, внасяме хиляди работници Представителят на Конфедерацията по заетостта съобщи, че има голяма вълна от завръщащи се у нас българи, които виждат по-добри перспективи и качество на живот. Няма как да покрием определени нужди, без да внасяме хора от чужбина - около и над 50 хил., отбеляза Първанов.

Той коментира, че младите хора без опит искат определена заплата на база своите нужди и не правят сметките, които прави работодателят.

"За хора без опит пазарът предлага нива от 700-1100 евро брутно заплащане. Важно е какво им се говори на младите хора в университетите. Важно е да тръгват на пазара на труда не от нуждите, а от реалната ситуация. От юни ще могат да виждат нивата на заплащане на всички работодатели", анализира Първанов.

Все още нивото на AI не е такова, че да може да замени човека в повечето му роли, заключи той.

Гледайте видеото с целия разговор.