Украински удар с дрон унищожи руски ракетни установки "Искандер-М"

Изображения, публикувани от руски източници, потвърждават, че украинска атака с дрон е повредила няколко мобилни ракети-носители от балистичната ракетна система „Искандер-М“, някои от които може да са били унищожени.

Липсата на признаци на по-голяма експлозия показва, че не са били детонирани ракети, вероятно защото пусковите установки не са били въоръжени по време на атаката. Украински източници съобщават, че 14 дрона за еднократна употреба са били използвани за поразяване на пусковите установки, като атаката е извършена в контекста на по-широка кампания от засилени удари по руски цели.

Украйна не разполага нито със значителен флот от изтребители, способен на прецизни удари на далечни разстояния, нито със значителни възможности за удари с крилати или балистични ракети от наземни пускови установки или военни кораби, което е довело до голяма зависимост от използването на дронове за атакуване на високоценни руски цели. Някои от най-известните успехи на тези атаки са свързани с унищожаването на високоценни самолети в техните бази, като пример за това е нападението над руски летища на 1 юни за унищожаване на множество стратегически бомбардировачи Ту-95МС и Ту-22М3 в множество бази в страната.

Изданието пише още, че значителната подкрепа от западния персонал на място и достъпът до сателитно разузнаване са ключови за улесняване на атаките с дронове у дома, както и огромните доставки на части и финансиране за поддържане на производството на дронове в Украйна. Русия наскоро отговори на многократните атаки срещу летищата си, като построи нови укрепени убежища за своите изтребители.

Ракетите-носители за системата "Искандер-М" представляват сравнително нискоценна цел, като производството на такива машини се е увеличило значително от началото на военните действия в началото на 2022 г., докато липсата на ракети или персонал на целевата площадка ограничава степента на щетите върху по-широките руски военни усилия. Въпреки това, централното значение, което системата „Искандер-М“ е имала за руските военни усилия, е направило атаката силно символична, като успешните атаки срещу носители са били сравнително малко и рядко срещани.

Всяка бригада „Искандер-М“ се състои от 51 машини, включително 12 транспортно-монтиращи установки за ракети, 12 машини за презареждане, 11 командни машини, 14 машини за поддръжка на личен състав, едно превозно средство за подготовка на данни и едно превозно средство за обслужване и ремонт. Всяка от тях може да разположи едновременно 48 ракети и бързо да се преоборудва, ако е близо до складове за ракети.

Системите "Искандер-М" често са използвани за унищожаване на ценни украински активи, включително унищожаване на батерии, радари и командни машини от множество ракетни системи MIM-104 Patriot, които са най-скъпите военни активи на Украйна, като същевременно се използват и за отделяне на елитни части, включително чуждестранни бойци, за прецизни удари. Въпреки че руските сили първоначално страдаха от напрежение в запасите от ракети 9K720 за тези системи, увеличаването на производството до няколко пъти предвоенните темпове направи ракетите във висока готовност за употреба, позволявайки използването на тези нови тактики. Една от най-забележителните подобни тактики е нанасянето на „двойни удари“, които включват две ракетни атаки по цели със закъснение между тях, което позволява на втората ракета да причини по-големи жертви, тъй като вражеският личен състав се събира около мястото на удара.