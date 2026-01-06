Половината румънци искат връщане на задължителната военна служба

Общо 49 процента от румънците смятат, че задължителната военна служба трябва да бъде въведена отново, докато 47 на сто са на противоположното мнение, показва най-новото проучване на Авангард, озаглавено „Регионална сигурност - възприятия и очаквания“ и цитирано от местните медии.

Според 68 процента от анкетираните, ако бъде договорен мир в Украйна, той трябва да бъде подписан при условията, наложени от САЩ, 18 процента не са поддръжници на евентуално подписване на мир при условията, наложени от САЩ, а други 14 на сто не знаят или не отговарят.

На въпрос относно бързото въоръжаване на Румъния с цел укрепване на отбранителната ѝ способност 71 процента от запитаните отговарят положително, 22 на сто не са съгласни, а 7 процента не знаят или не отговарят.

36 процента от румънците са доволни от нивото на двустранните отношения между Румъния и САЩ, 56 на сто са на обратното мнение, 8 процента не знаят или не отговарят.

По отношение на по-тесните икономически отношения с Руската федерация участниците в проучването са разделени почти еднакво в мненията: положителен отговор дават 48 процента, отрицателен – 49 на сто, само 3 процента не знаят или не отговарят.

Проучването е проведено между 27 и 30 декември 2025 г. и включва 1000 души над 18 години.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)