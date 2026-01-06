IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Снощи се е чула стрелба в района на президентския дворец в Каракас

Неидентифицирани дронове са прелетели, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи

06.01.2026 | 07:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Стрелба е отекнала в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас вчера около 20 ч. местно време (00 ч. по Гринуич днес), предаде Франс прес, като се позова на очевидци.

Според тях неидентифицирани дронове са прелетели близо до двореца, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи на страдата. 

Инцидентът се е разиграл два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни по време на зрелищна атака в столицата Каракас.

Малко след това официален източник заяви за Франс прес, че в центъра на Каракас са прелетели дронове без разрешение и затова полицията е стреляла предупредително по тях, но не е имало сблъсък  и страната  е напълно спокойна, пише БТА.

стрелба Венецуела дворец
