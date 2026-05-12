Пациент почина, след като доктор му махна черния дроб вместо далака

70-годишен мъж умира, след като лекар отстранява черния му дроб вместо далака. Пациентът потърсил медицинска помощ, след като внезапно почувствал силна болка, докато бил на ваканция във Флорида.

В болницата д-р Томас Шакновски (44) възнамерявал да отстрани далака на мъжа, но той премахнал черния му дроб, оставяйки го да кърви до смърт.

Трагичният инцидент се е случил през август 2024 г., но едва сега лекарят е подведен под отговорност. Обвинението в съдебната зала на окръг Уолтън, щата Джорджия, е за непредумишлено убийство. Ако съдебните заседатели осъдят Шакновски, той е изправен пред присъда от до 15 години затвор.

Първоначалното изслушване се фокусира основно върху приблизително осемчасов разпит от ноември 2025 г. Обвиняемият твърди, че не е могъл да открие „никаква разлика“ между черния дроб и далака, предаде бТВ.

Той заявил, че далакът на мъжа е бил „два пъти по-голям от нормалния размер“ – твърдение, опровергано от показанията на съдебен патолог. Патологът установил, че органът на починалия пациент, който е значително по-малък от черния дроб, „е бил анатомично почти нормален“.

Лекарят, оперирал мъжа, описва случилото се като „невероятно злощастно събитие, за което дълбоко съжалява“. Казва, че е силно „разстроен“ от ситуацията.

Д-р Шакновски първоначално се е опитал да прикрие грешката си. Медицинска сестра свидетелства, че той я е инструктирал да нарича черния дроб „далак“. В хирургичния си доклад той също така отбелязва, че е отстранил далака на мъжа.

Д-р Томас Шакновски е освободен под гаранция, тъй като е успял да внесе 75 000 долара (приблизително 63 500 евро). Не се признава за виновен.

Отстраняването на далака се счита за сравнително рутинна и добре разработена хирургична процедура в съвременната медицина, често извършвана чрез минимално инвазивни техники.