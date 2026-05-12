Лекът на Костадинов срещу високите цени: Русия, въглеродни квоти и лев

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов извади своята икономическа рецепта срещу високите цени у нас. Според него предложените мерки от правителството на Радев показвали некомпетентност. Ако трябва да се опишат накратко предложенията на Костадинов, това са връщане на лева, свалянето на санкциите срещу Русия и премахване на въглеродните квоти.

Ето какво написа Костадинов:

"Вчера правителството на Радев представи своите мерки за намаляване на цените. Предложенията обаче са палиативни и показват некомпетентност. Не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика. Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; връщане на българския лев, за да се намали инфлацията.

За съжаление Радев няма да предприеме нито една от тези три мерки. Възраждане вече предложи съответните законодателни мерки, но е излишно да казвам, че радевистите няма да ги подкрепят. Всяка една от тях противоречи на колониалното статукво в страната, а Радев е най-големият му крепител, така че се пригответе за продължаваща инфлация и скокообразен ценови ръст.

Това поиска българският народ, за това гласува, това получи. Ние предупреждавахме, предлагахме алтернатива, но не бяхме чути и разбрани", завършва той.