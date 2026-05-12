Публикуваха нови записи: Името на Зеленски изплува в делото за имения край Киев

Публикуваните вчера от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) нови записи по делото "Мидас" засягат основно трима ключови фигуранти — самия бивш ръководител на Офиса на президента Андрей Ермак (обозначен като R2), бившия вицепремиер Алексей Чернишов (R4, "Че Гевара") и близкия до президента на Украйна Володимир Зеленски бизнесмен Тимур Миндич (R3, "Карлсон").

Те обсъждат подробности около строителството на четири елитни къщи — срокове на строителството, финансиране, дизайн и довършителни работи. Според версията на следствието групата е изпрала почти 9 милиона долара, откраднати чрез корупционни схеми (по-специално в енергетиката), за да финансира строежа, съобщи "Страна.ua".

Процесът по застрояването е бил координиран от Чернишов и Миндич, както и от техни подчинени. В "записите" се появява и Ермак, който лично обсъжда с дизайнер визията на бъдещото имение.

В разследването на НАБУ се казва също, че поръчителите на строителството са били повече — планирало се е да бъде построена по една къща за всеки участник в "Династията". Те са обозначени като лица R1, R2, R3 и R4 — като това са обозначенията, използвани от самите фигуранти в личните им разговори.

Ясно е, че под R2 се разбира Ермак, под R3 — Миндич, а под R4 — Чернишов.

Кой е R1, за когото в записите на НАБУ се споменава само бегло, без конкретика?

По-рано медии писаха, че Чернишов строи в предградията на Киев имения за себе си, за Миндич, Ермак и президента Зеленски.

Изхождайки от тази информация, под R1 може да се има предвид президентът Зеленски.

Възможното участие на Зеленски косвено се потвърждава от публикуваните записи на НАБУ. В тях Чернишов (тогавашен министър на развитието на общините и териториите), позовавайки се на указания от "шефа", настоява през март 2022 година (тоест скоро след началото на руската инвазия) да се ускори строителството на вилите.

Трябва да се отбележи, че "шефът" в този случай най-вероятно е могъл да бъде само Зеленски. Едва ли тогавашният премиер Денис Шмигал, който не е имал никакво отношение към строителството на "Династията".

Също така може да се припомнят упоритите слухове, че в записите на Миндич присъства и гласът на самия Зеленски.

Тоест, ако предположението, че именно той е R1, е вярно, Зеленски теоретично също може да стане фигурант по наказателно дело.

Според украинската конституция обаче той има имунитет срещу наказателно преследване, докато е президент. Но веднага щом напусне поста си, всички дела могат да бъдат активирани. Те също така могат да бъдат използвани за зануляване на шансовете на Зеленски да бъде преизбран на избори или за оказване на натиск върху него за определени действия — както относно формата на приключване на войната, така и по отношение на изпълнението на условията на ЕС за приемане на закони, лишаващи президента от контрол върху правоохранителните органи.