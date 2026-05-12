Само Петче преди SENSHI 31: Адаптирам се в секундата, в която стъпя на ринга ВИДЕО

Една от бойните звезди на международния кикбокс – словенският боец Само Петче, се подготвя за едно от най-големите предизвикателства в кариерата си. На 30 май древната атмосфера на Античния театър в Пловдив ще стане арена на елиминационния турнир SENSHI Grand Prix в лека категория до 70 кг, част от бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators.

В специално интервю за SENSHI Fight Talk, Петче разкри детайли за своя специфичен режим и мотивацията да слезе в по-долната категория от тази, в която играе обикновено, за да преследва Grand Prix трофея до 70 кг.

Лаборатория в планината и 100 км за 6 рунда спаринг

Въпреки статута си на световна звезда, Само Петче остава здраво стъпил на земята, не само преносно, но и буквално. Той живее и тренира в Словения, където съчетава професионалния спорт с отглеждането на пчели и спокоен живот сред природата. Неговият път към върха обаче е осеян с огромни жертви.

“В Словения имам едва един-двама души, с които мога да тренирам. Често пътувам над 100 километра в едната посока само за 5-6 рунда спаринг. Това е истинска любов към спорта. Когато бях по-млад, всяка седмица шофирах до Италия, за да тренирам с братята Петросян. Плащах за бензин, за такси... всичко само заради тренировките“, споделя Петче.

Той нарича своята тренировъчна база, разположена в сградата на старо училище, своя „лаборатория“. “Обичам да тренирам сам със себе си, да работя върху детайлите, които трябва да коригирам. Всеки ден уча как да бъда по-добър“, допълва той.

Стратегията за Пловдив: Универсалният боец

Само Петче е известен със своя хибриден боен стил, който съчетава елементи от няколко бойни изкуства - муай тай, кикбокс, карате и класически бокс. За Grand Prix турнира на SENSHI 31 Gladiators в Пловдив той разчита именно на своята непредсказуемост.

“Мисля, че никой не може да разчете работата ми. Подготвям се индивидуално за всеки боец и се адаптирам в секундата, в която стъпя на ринга. Винаги правя нещо по-добро от опонента си.“

Относно преминаването в по-леката категория за Grand Prix турнира, Петче е категоричен: “Обикновено тежа около 72-73 кг. Знам, че мога да се бия еднакво успешно и на 75, и на 70 кг. Чувствам се мощен и съм готов за Grand Prix.“

Психологическото предимство

На 34 години словенският боец демонстрира зрялост, която му помага да избегне “прегарянето“ преди големи състезания. За него ключът е в баланса и научния подход към възстановяването.

“Не си вкарвам напрежение в главата. Когато тренирам, давам 100% от себе си, но когато приключа, не мисля само за бой. Ако мислиш само за това, напрежението ще те изгори. Когато нямаш напрежение и се възстановяваш добре, всеки ден си по-добър.“

На 30 май в Пловдив феновете ще видят дали "лабораторията“ на Петче е подготвила правилната формула за успех срещу най-добрите бойци в категорията. Едно е сигурно – словенският “Диамант“ не идва просто за участие, а за да затвърди репутацията си на боец, който не признава граници.

SENSHI 31 Gladiators обещава зрелищни сблъсъци и високо напрежение под звездите на античния град, а

Само Петче е едно от имената, които гарантират световна класа на ринга.

