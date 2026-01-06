IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ООН: Действията на САЩ във Венецуела подкопават международното право

След американската интервенция ще се влоши положението с правата на човека

06.01.2026 | 15:45 ч. 24
Снимка: архив, БГНЕС

ООН предупреди, че американската намеса във Венецуела "подкопава един от основните принципи на международното право", предаде Франс прес.

"Държавите не трябва да заплашват или да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на друга държава", заяви говорителката на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани на пресконференция в Женева.

След месеци на удари срещу кораби, обвинени в трафик на наркотици, в събота САЩ заловиха 63-годишния Николас Мадуро и 69-годишната му съпруга Силия Флорес, които трябва да отговарят по обвинения в "наркотероризъм" в Ню Йорк. Много страни оспорват законността на американската интервенция, представена от САЩ като "полицейска операция".

"САЩ оправдаха интервенцията си, позовавайки се на дългогодишния катастрофален баланс на венецуелското правителство в областта на правата на човека". Но отчетността не може да се изисква чрез "едностранна военна намеса в нарушение на международното право", заяви Шамдасани.

Тя подчерта, че върховният комисар на ООН по правата на човека от около десетилетие редовно предупреждава за "непрекъснатото влошаване на ситуацията във Венецуела". "Опасяваме се, че настоящата нестабилност и засилената милитаризация на страната в резултат на американската интервенция само ще влошат ситуацията", посочи говорителката.
(БТА)

