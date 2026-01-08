IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом, дни след като го заплаши с военен удар

Ддвамата са провели "приятелски" телефонен разговор

08.01.2026 | 09:03 ч.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко смекчи тона си по адрес на колумбийския си колега Густаво Петро, като заяви, че двамата са провели приятелски телефонен разговор и че го е поканил в Белия дом, предаде АП.

„Беше голяма чест да разговарям с президента на Колумбия Густаво Петро, който се обади, за да обясни ситуацията с наркотиците и други разногласия, които сме имали“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа. „Оцених обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще.“ Той посочи, че срещата ще бъде в Белия дом.

След военната операция на САЩ във Венецуела през уикенда Тръмп каза, че „Колумбия също е много болна“ и обвини Петро, че „произвежда кокаин и го продава на Съединените щати“. След което добави: „Няма да го прави още дълго, казвам ви.“ Попитан дали е възможна американска интервенция, Тръмп отговори: „Добре ми звучи“. /БТА

 

