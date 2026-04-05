Опасни въглища спъват енергийния преход в Босна и Херцеговина

Дали закъснелият старт на енергийния преход в Босна и Херцеговина ще забави присъединяването ѝ към ЕС? Страната се бори да се откаже от производството на електроенергия от въглища. Има недостиг на инсталации за десулфуризация. Замърсяването на въздуха е на екстремно ниво. Последиците са сериозни: Рак от въглища?

В Какань, индустриален град в сърцето на Босна и Херцеговина, всичко се върти около лигнита. Хиляди работни места зависят от него.

Въглища са се добивали в Какань още по времето на австрийския император. Преди Първата световна война тук са работели около пет хиляди миньори. Днес те са 1200.

Един от тях е Омер Хрустич:

„Бях буквално дете, когато чичо ми ме доведе на работното място. Да, това са три поколения, буквално. Дядо ми, баща ми, чичо ми… всеки мъж в семейството ми е свързан с минното дело. Минното дело е голяма част от живота ми.“

Производството в Какань сега се очаква да се увеличи от 700 000 тона миналата година до 800 000 тона през 2026 г. Това е въпреки факта, че изгарянето на лигнит освобождава изключително високи нива на замърсители. Има и огромни емисии на CO2 и SO2.

Изкопаемите горива са основната причина за глобалното затопляне и климатичната криза. Миньорският инженер Омер Хрустич също знае това:

„Като общество трябва да търсим по-добри начини за енергоснабдяване. Когато дойде времето, трябва да сме подготвени. Но в момента сме зависими от въглищата. И от нашата работа, от нашия упорит труд.“

Във Федерацията на Босна и Херцеговина, една от двете единици на Босна и Херцеговина (другата е Република Сръбска с две големи въглищни мини), има седем държавни въглищни мини. Техният дълг възлиза на около сто милиона евро, пише Euronews.

Босна и Херцеговина също се ангажира с тази цел на срещата на върха на Западните Балкани в София. Страната е член на Енергийната общност, международна организация, в която Европейският съюз (ЕС) и страните кандидатки разработват правила за енергийния пазар.

Но Босна и Херцеговина не спазва изискванията. Някои от блоковете на електроцентралите датират от 70-те години. Оставащите им договорени експлоатационни часове отдавна са надвишени.

Липсват съвременни филтри. Въпреки това много от тези много стари реактори все още са в експлоатация. Защо тези блокове не бяха затворени отдавна?

Остарелите въглищни електроцентрали в Босна и Херцеговина изхвърлят над 200 000 тона серен диоксид годишно, което е единадесет пъти повече от допустимото, съобщава Bankwatch, мрежа от регионални неправителствени организации.