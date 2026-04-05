Кирил Дмитриев: Цените на петрола може да надхвърлят 150 долара за барел

Цената на петрола на световния пазар може да надхвърли 150 долара за барел през следващите две седмици, предположи Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Цените на петрола може да надхвърлят 150 долара през следващите две седмици“, написа той в X.

We may see $150+ oil already within the next 2 weeks. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 5, 2026

Дмитриев преди това прогнозира, че цената на фючърсния петрол ще се изравни с цената на физическия петрол през следващите една до две седмици.