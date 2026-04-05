Орбан: Унгария засилва защитата на унгарския участък от газопровода „Турски поток“

Наредихме засилен военен контрол и защита на унгарския участък от газопровода „Турски поток“, обяви премиерът в неделя следобед във видеосъобщение, публикувано на страницата му във Facebook след заседанието на Съвета по отбраната.

Виктор Орбан заяви, че според наличната информация е бил подготвен саботаж на участъка от газопровода „Турски поток“, снабдяващ Унгария, в Войводина.

Премиерът посочи, че се е консултирал с президента на Сърбия и е бил информиран, че няма пострадали и газопроводът функционира без проблеми. Той подчерта, че е благодарил на президента Вучич за работата на сръбските власти.

„Сърбите са засилили охраната на газопровода”, каза още Орбан.

Виктор Орбан обърна внимание, че функционирането на този газопровод е от жизненоважно значение за Унгария, тъй като 60 процента от унгарското потребление на газ се осигурява чрез него.

Той обяви, че затова е разпоредил засилен военен контрол и охрана на унгарския участък от газопровода.

Сръбските власти разследват случая,

а унгарските власти са в постоянен контакт с тях – подчерта Виктор Орбан.

Орбан говори и за това, че към Европа наближава енергийна криза, каквато никога не е имало.

"Европейските страни се нуждаят и ще се нуждаят още повече от енергията, идваща от Русия – добави той. "Украйна от години работи за това да отреже Европа от руската енергия. Те взривиха „Северен поток“, затвориха газопровода към Унгария, а тази година с блокирането на газопровода „Дружба“ наложиха петролна блокада на Унгария, а руския участък от „Турски поток“ е подложен на постоянни военни атаки."

Виктор Орбан подчерта, че стремежът на Украйна представлява заплаха за живота на Унгария.

"Енергийната сигурност на Унгария не е игра, ще защитим енергийната си система, сигурното снабдяване на семействата и националните си интереси", заяви Орбан.