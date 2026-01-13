IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Премиерът на Гренландия: Избираме Дания пред САЩ

Изправени сме пред геополитическа криза, добави министър-председателят

13.01.2026 | 19:18 ч. 27
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Йенс-Фредерик Нилсен, премиерът на Гренландия заяви, че автономната територия ще избере да остане датска, вместо да стане част от Съединените щати, след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да превземе арктическия остров, съобщава AFP.

Свързани статии

"Сега сме изправени пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания тук и сега, ние избираме Дания“, каза гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен на пресконференция в Копенхаген заедно с датския лидер Мете Фредериксен.

Фредериксен заяви, че не е било лесно да се изправи срещу това, което тя остро определи като "напълно неприемлив натиск от най-близкия ни съюзник“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гренландия геополитически избор премиер Йенс-Фредерик Нилсен Дания САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem