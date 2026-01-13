Премиерът на Гренландия: Избираме Дания пред САЩ

Йенс-Фредерик Нилсен, премиерът на Гренландия заяви, че автономната територия ще избере да остане датска, вместо да стане част от Съединените щати, след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да превземе арктическия остров, съобщава AFP.

"Сега сме изправени пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания тук и сега, ние избираме Дания“, каза гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен на пресконференция в Копенхаген заедно с датския лидер Мете Фредериксен.

Фредериксен заяви, че не е било лесно да се изправи срещу това, което тя остро определи като "напълно неприемлив натиск от най-близкия ни съюзник“.