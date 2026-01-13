Изоставен таен „град под леда“: US силоз отново влиза в играта за Гренландия

Америка изостави този арктически силоз преди 60 години. Сега той може да реши проблема на НАТО с Гренландия. Високо над Северния полярен кръг, заобиколени от замръзналите пустоши на Гренландия, американски учени, провеждащи секретен изследователски проект, се сещат за брилянтна идея. Да предположим, че ядрените ракети могат да бъдат скрити в полярната ледена шапка? Тези инструменти на Армагедон биха могли да преживеят съветски удар и след това да си отмъстят ужасно.

Уви, американските военни трябваше да се откажат от тази мечта, след като откриха, че постоянно променящите се ледени полета никога няма да бъдат безопасни домове за ракетни силози, пише The Telegraph.

Но местоположението на този проект през 60-те години на миналия век – някога таен „град под леда“, известен като Camp Century – може да крие ключа към разрешаването на дипломатически проблем, с който европейските правителства никога не са вярвали, че ще се сблъскат. А именно, перспективата Америка да отнеме Гренландия от Дания.

„Ако не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят – и аз няма да позволя това да се случи“, каза президентът Доналд Тръмп в неделя. „По един или друг начин ще имаме Гренландия.“

Осъзнаването, че той е смъртоносно сериозен, предизвика надпревара за решения, целящи да избегнат катастрофата от използване на сила от Америка срещу съюзник.

„Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира“, каза Мете Фредериксен, датският премиер. „Включително нашето споразумение с НАТО и по този начин сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война.“

Времето за разрешаване на кризата изтича. Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, ще се срещне с датски представители още в сряда.

Засега се изготвят планове за нова мисия на НАТО за осигуряване на сигурността на Гренландия, евентуално с участието на британски сили. Но ако тази идея не е достатъчна, за да задоволи Тръмп, решението може да се крие на малък остров с умерен климат, разположен на 4000 мили разстояние.

Кипър е бил домакин на британски военни бази през цялата си 65-годишна история като независима държава. Днес RAF Акротири на южното крайбрежие служи като най-натоварената задгранична база на Великобритания, докато GCHQ има жизненоважен пост за слушане в източния район на Декелия.

Това, което прави тези съоръжения различни, е, че и двете са разположени на британска суверенна територия. Знамето на Съюза се вее над Акротири и Декелия, чиито 98 квадратни мили – или 3% от остров Кипър – са, юридически погледнато, също толкова британски, колкото Корнуол или Съсекс.

Да предположим, че американските военни съоръжения в Гренландия бъдат превърнати в „суверенни базови зони“ по кипърския модел. Като се има предвид, че това споразумение работи от близо седем десетилетия на малък и пренаселен средиземноморски остров, би трябвало да е сравнително лесно да се възпроизведе на огромна и до голяма степен празна територия като Гренландия. Може ли това да е отговорът?

„Това може да е начин да се даде на Тръмп желаната от него победа, така че е правдоподобно“, отговаря Майкъл Кларк, гостуващ професор в катедрата по военни изследвания в Кингс Колидж Лондон.

Всяко възможно решение трябва да се съобрази с факта, че публичните причини на Тръмп за превземането на Гренландия нямат обективен смисъл.

„Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“, каза той по-рано този месец, очевидно несъзнавайки, че Америка вече има споразумение с Дания, подписано през 1951 г., което позволява на Съединените щати да „строят, инсталират, поддържат и експлоатират“ всяка военна база в Гренландия и да „разполагат и настаняват персонал“.

Американските военни също се радват на свободен достъп до моретата около острова. Ако Тръмп е прав да твърди, че „руски и китайски кораби“ сега бродят из тези води, тогава Америка вече може да противодейства на тази заплаха с каквото и да е необходимо разполагане на войски. Просто няма нужда Тръмп да „притежава“ Гренландия.

По време на Студената война Америка използва правата си по споразумението от 1951 г.,

за да изгради отдалечен архипелаг от поне 17 инсталации на острова, вариращи от летища до радарни станции и метеорологични обсерватории.

В далечния север, на над 1600 километра от столицата на Гренландия, Нуук, американски инженери прокопават тунел в ледник, за да създадат през 1960 г. „Лагер Сенчъри“. Захранван от подземен ядрен реактор, този таен лабиринт от жилищни помещения и изследователски съоръжения – с кодово име „Проект Леден червей“ – е помещавал 200 експерти, изучаващи възможността за скриване на ракетни силози под снега.

Когато това се оказва невъзможно, „Лагер Сенчъри“ е затворен през 1967 г. По-късно, с края на Студената война, Америка демонтира всички свои военни инсталации в Гренландия с изключение на една, изтегляйки почти целия си персонал от 6000 души.

Ако Питуфик стане суверенна територия на САЩ, точно както RAF Akrotiri принадлежи на Великобритания, тогава Тръмп ще може да каже, че е забил звездите и райетата в снега и е спечелил нова земя за Съединените щати.

Ако същият статут бъде предоставен на изоставените тунели и неизползваемите силози на лагер „Сенчъри“ – и може би на местоположенията на всички други бивши военни обекти – тогава на картата може да се появят 17 американски знамена и може би няколкостотин квадратни мили арктическа ледена шапка може да бъдат добавени към Америка.

Като се има предвид, че Гренландия обхваща над 836 000 квадратни мили и има само 56 000 души, това би имало малка практическа разлика. Ничий живот няма да се промени, ако флаговете на САЩ се развяват над някои необитаеми, заснежени потоци и заливи далеч над Северния полярен кръг.

Дори ако границите на суверенни бази се очертаят възможно най-широко и Тръмп спечели няколко хиляди квадратни мили, това ще се равнява само на малка част от Гренландия.

„Истинският проблем е, че Тръмп иска да добави голяма част от територията на Съединените щати, за да се издигне на планината Ръшмор“, казва проф. Кларк. „Той няма да получи Нобелова награда за мир, така че иска друг вид награда.“

Около 40% от сегашната територия на Съединените щати е закупена,

като покупката на Луизиана от 1803 г. и покупката на Аляска от 1867 г. са най-известните примери, и Тръмп очевидно копнее за нещо сравнимо.

Предоставянето на суверенни бази на Америка в Гренландия може да е начин да му се даде териториалната награда, за която копнее, без на практика да се променя много.

Марион Месмер, директор на Програмата за международна сигурност в мозъчния тръст Chatham House, е съгласна, че това „би могло да бъде“ решение, като същевременно добавя, че всякакви териториални отстъпки, направени под американски натиск, биха били горчив хап за Дания и Гренландия.

Трябва да има опасност Тръмп да действа едностранно и просто да обяви суверенитет на САЩ над Питуфик и може би над веригата от несъществуващи инсталации, включително Camp Century. Най-добрият вариант за Дания би могъл да бъде да го изпревари, като предложи да превърне тези съоръжения в суверенни базови зони като част от цялостно споразумение.

Някои възможности са безкрайно по-лоши. Марко Рубио заяви, че Америка иска да купи цяла Гренландия, възраждайки предложението на Тръмп от първия му мандат. Но датското правителство няма нито законовата власт, нито апетита да продаде територията и гражданите си на чужда сила.

Ако не е възможно решение, Дания би могла да остане твърда и да обедини европейските си съюзници, надявайки се, че вниманието на Тръмп може да се насочи към другаде. Но тази опция би увеличила риска Америка да прибегне до военни действия – и почти всичко би било по-добре от това бедствие.

И все пак, дори ако конфронтацията може да бъде разрешена чрез предоставяне на суверенни бази на САЩ, проф. Кларк смята, че този резултат все пак би отслабил Запада.