Великобритания и Германия обсъждат сили на НАТО в Гренландия за успокояване на заплахата от САЩ

Група европейски държави, водени от Обединеното кралство и Германия, обсъждат планове за военно присъствие в Гренландия, за да покажат на президента на САЩ Доналд Тръмп , че континентът е сериозен по отношение на сигурността в Арктика и да се опитат да овладеят американските заплахи за превземане на самоуправляващата се датска територия.

Германия ще предложи създаването на съвместна мисия на НАТО за защита на Арктическия регион, според запознати с плановете.

Британският премиер Киър Стармър отделно призова съюзниците да засилят присъствието си в областта на сигурността в Далечния север и наскоро се свърза с лидери, включително френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, за да обсъдят въпроса, пише Bloomberg.

Американската акция за залавяне на лидера на Венецуела този месец, както и засилената реторика от администрацията на Тръмп относно евентуално използване на военна сила за контрол над Гренландия, принуди европейските лидери бързо да изработят стратегия. Те искат да покажат, че Европа и Организацията на Северноатлантическия договор държат сигурността в региона под контрол, докато се опитват да подкопаят аргумента на Тръмп за превземане на Гренландия, казаха източниците, пожелали анонимност.

Германският външен министър Йохан Вадефул ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио тази седмица, когато ще обсъди въпроса за Гренландия и каква роля може да играе НАТО за стабилността на региона.

„Тъй като сигурността в Арктика става все по-важна, искам да обсъдя по време на пътуването си как най-добре можем да поемем тази отговорност в НАТО – с оглед на стари и нови съперничества в региона между Русия и Китай – заедно“, каза Уадефул в изявление в неделя. „Искаме да обсъдим това заедно в НАТО.“

Докато Тръмп отдавна обмисля възможността да направи Гренландия част от САЩ от съображения за национална сигурност, фокусът му върху самоуправляващия се остров се засили през последните дни след акцията на САЩ за залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро .

Това действие предизвика нови опасения сред съюзниците относно готовността на Тръмп да използва военните, за да постигне целите си във външната политика. Огнената му реторика относно Гренландия предизвика бурна дипломатическа активност, докато официални лица се опитват да установят намеренията му.

В неделя вечерта Тръмп настоя, че САЩ ще „притежават“ Гренландия.

„Говорим за придобиване, а не за лизинг, не за краткосрочно ползване, говорим за придобиване и ако не го направим, Русия или Китай ще го направят, а това няма да се случи, докато аз съм президент“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше във Вашингтон от Флорида.

Тръмп призна, че в Гренландия вече има голяма американска военна база.

Той каза, че може да увеличи войските си в базата, но „трябва да имаме собственост. Наистина е нужно право на собственост, както се казва в бизнеса с недвижими имоти“.

Според източници, Германия ще предложи създаването на мисия на НАТО, наречена „Арктически страж“, за да осигури сигурността на региона. Мисията на алианса „Балтийски страж“, която стартира преди година за защита на критична инфраструктура в Балтийско море, ще послужи като план.

Според запознати с въпроса, мнението на Стармър е, че Великобритания и Европа биха могли да постигнат най-добри резултати, като убедят Тръмп в своята „мека“ и „твърда“ сила за САЩ по въпроси, от войната на Русия в Украйна до американската сигурност по-близо до дома. Това контрастира с по-критичната позиция, възприета от страни като Франция, която тази седмица предупреди, че Европа е заплашена от американска принуда.

Стармър разговаря с Тръмп миналата седмица и „обсъди евроатлантическата сигурност и се съгласи с необходимостта от възпиране на все по-агресивната Русия в Далечния север“, заяви Даунинг стрийт.

„НАТО трябва да се активизира в региона“, каза Стармър на Макрон и Мерц.

Засега Дания все още се надява, че дипломатическо посещение във Вашингтон тази седмица може да смекчи Тръмп. Външните министри на Дания и Гренландия, Ларс Локе Расмусен и Вивиан Моцфелдт, се стремят да се изправят срещу това, което Копенхаген определя като постоянни фактически грешки и преувеличени твърдения за сигурност, които подхранват дебата.

Въпреки че президентът заяви, че не изключва използването на военна сила за придобиване на арктическия остров, Рубио късно във вторник заяви пред законодателите, че целта е да се купи Гренландия, а не да се организира интервенция, която би могла да постави на изпитание бъдещето на НАТО.