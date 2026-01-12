Мелони за Тръмп и Гренландия: Какво да направя, да атакувам Макдоналдс? ВИДЕО

Джорджа Мелони е популярна с това, че, за разлика от повечето европейски лидери, казва това, което мисли.

По време на новогодишния си брифинг за медиите от Рим италианският премиер се присмя на онези, които искат Италия да се "дистанцира" от Съединените щати - питайки дали искат тя да "атакува Макдоналдс" .

"Трябва да ми кажете какво искате да направя, тоест, трябва ли да се дистанцираме в смисъл, че трябва да напуснем НАТО, да затворя американските бази, да прекратя търговските отношения, да атакувам Макдоналдс, не знам, какво трябва да направя?", пошегува се тя пламенно.

Мелони обясни, че по принцип не е съгласна с всичко, което казват партньорите на Италия.

"С Тръмп се съгласих за Венецуела, не се съгласих за Гренландия", продължи тя. "Това е външна политика, това е геополитика. Всичко останало е подходящо за клюки, но геополитиката, според мен, не е клюка."

Italian Prime Minister Meloni reaction to the growing US threat: “Should we close American military bases? Or cut trade relations? Should we storm McDonalds? I don't know what we should do?” pic.twitter.com/BuVl9lezcZ — Anonymous (@YourAnonCentral) January 11, 2026

Още по време на първия си мандат Доналд Тръмп изрази желанието си Гренландия да бъде под контрола на САЩ. Сега, след като американските сили нахлува във Венецуела и арестуваха президента ѝ Николас Мадуро, риториката му към острова става все по-остра. По думите му САЩ ще получат Гренландия по един или друг начин, ако е нужно - и със сила.

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания излязоха със съвместно изявление, в което заявиха, че Гренландия принадлежи на своя народ.

В изявлението се казва, че Кралство Дания, включително Гренландия, са част от НАТО. Следователно сигурността в Арктика трябва да се постигне колективно със съюзниците в НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН - сред тях суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите.

"Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия са тези, които трябва да решават въпросите за тях", се казва в документа.