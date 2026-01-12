IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мелони за Тръмп и Гренландия: Какво да направя, да атакувам Макдоналдс? ВИДЕО

Тя се присмя на онези, които искат Италия да се "дистанцира" от САЩ

12.01.2026 | 14:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Джорджа Мелони е популярна с това, че, за разлика от повечето европейски лидери, казва това, което мисли. 

По време на новогодишния си брифинг за медиите от Рим италианският премиер се присмя на онези, които искат Италия да се "дистанцира" от Съединените щати - питайки дали искат тя да "атакува Макдоналдс" .

"Трябва да ми кажете какво искате да направя, тоест, трябва ли да се дистанцираме в смисъл, че трябва да напуснем НАТО, да затворя американските бази, да прекратя търговските отношения, да атакувам Макдоналдс, не знам, какво трябва да направя?", пошегува се тя пламенно. 

Мелони обясни, че по принцип не е съгласна с всичко, което казват партньорите на Италия. 

"С Тръмп се съгласих за Венецуела, не се съгласих за Гренландия", продължи тя. "Това е външна политика, това е геополитика. Всичко останало е подходящо за клюки, но геополитиката, според мен, не е клюка."

Свързани статии

Още по време на първия си мандат Доналд Тръмп изрази желанието си Гренландия да бъде под контрола на САЩ. Сега, след като американските сили нахлува във Венецуела и арестуваха президента ѝ Николас Мадуро, риториката му към острова става все по-остра. По думите му САЩ ще получат Гренландия по един или друг начин, ако е нужно - и със сила. 

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания излязоха със съвместно изявление, в което заявиха, че Гренландия принадлежи на своя народ.

В изявлението се казва, че Кралство Дания, включително Гренландия, са част от НАТО. Следователно сигурността в Арктика трябва да се постигне колективно със съюзниците в НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН - сред тях суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите.

"Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия са тези, които трябва да решават въпросите за тях", се казва в документа.

Тагове:

Джорджа Мелони САЩ Италия Гренландия Доналд Тръмп
