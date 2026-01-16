И Испания готова да изпрати войници в Гренландия

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес не изключи възможността за изпращането на войски в Гренландия. Тя обясни, че ролята на потенциално испанско участие би била да засили наблюдението на острова. Без да конкретизира брой и състав на евентуална испанска мисия, военният министър подчерта, че спорът за датската автономна територия е по-скоро политически, отколкото военен.

Източници от отбраната, цитирани от изданието "Ел Паис" посочват, Мадрид може да изпрати офицери, които да подготвят евентуално участие на испански военни в учения на острова.

Коментарите на испанския министър идват след ясно заявеното намерение на Франция, Швеция, Германия, Норвегия, Финландия и Нидерландия да изпратят войски в Гренландия, за да проучат съвместно начини за сътрудничество и повишаване на сигурността в региона.

В същото време Маргарита Роблес припомни, че Вашингтон има голяма база на острова и не може да става дума за инвазия. Според нея въпросът по-скоро е дали Съединените щати, в нарушение на международното право, биха могли да решат да увеличат присъствието си и по този начин да превземат Гренландия.

Темата коментира и външният министър Хосе Мануел Албарес. По думите му, сигурността на Арктика е ключова за Европа, но Гренландия принадлежи на нейния народ - гренландците и датчаните. /БТА