Китай получи разрешение да построи най-голямото посолство в Европа

Британското правителство днес даде одобрение на Китай да построи в Лондон ново посолство, което, когато бъде завършено, ще стане най-голямото китайско посолство в Европа. Разрешението беше дадено с надеждата, че това ще подобри отношенията на Лондон с Пекин, въпреки предупрежденията на британски и американски политици, че новото посолство може да бъде използвано като база за шпионаж, предаде Ройтерс.

Плановете на Китай да построи ново посолство близо до Лондонската кула бяха забавени с три години поради съпротивата на местните жители, законодателите и продемократични активисти от Хонконг във Великобритания, посочва Ройтерс.

Решението беше обявено преди очакваното посещение в Китай на премиера Киър Стармър този месец, първото на британски лидер от 2018 г. насам. Някои британски и китайски официални лица заявиха, че пътуването зависи от одобрението на посолството.

След вземането на решението правителството заяви, че разузнавателните агенции са участвали в целия процес на одобрение и са изработили редица защитни мерки за сигурност.

"След продължителни преговори през последните месеци, китайското правителство се съгласи да обедини седемте си настоящи обекта в Лондон в един, което носи ясни предимства за сигурността", заяви говорител на правителството.

Група лондончани, които живеят в близост до мястото, на което ще бъде построено новото китайско посолство в британската столица, заявиха, че планират да поискат преразглеждане по съдебен път на одобрението на проекта от страна на правителството, предаде Ройтерс.

Британското министерство на жилищното строителство заяви по-рано днес, че решението е окончателно, освен ако оспорването му в съда не се увенчае с успех.