Защо Индия купува още 31 френски изтребителя Rafale?

Сделката представлява важен вот на доверие в Rafale, който стана жертва на кампания за очерняне от китайски конкуренти след войната между Индия и Пакистан миналата година.

Въпреки че загуби френски изтребител Dassault Rafale по време на граничния си конфликт с Пакистан миналия май - и според съобщенията е било разочаровано от представянето на самолета по време на този конфликт - правителството на Индия сключи сделка за закупуване на 31 допълнителни Rafale от Франция. Въпреки че индийската армия експлоатира разнообразни бойни самолети от цял ​​свят, Rafale до голяма степен се смята за бижуто на индийския флот.

Към този месец индийските военновъздушни сили (IAF) експлоатират цели три дузини от „омниролевите“ изтребители. Самолетите, които бяха доставени между началото на 2020 г. и декември 2024 г., са разположени в две ескадрили.

В допълнение към контингента на индийските военновъздушни сили, индийският военноморски флот е в процес на закупуване на 26 варианта Rafale-M (морска пехота).

През октомври 2025 г. Dassault Aviation потвърди, че е завършила производството на своя 300-ти изтребител Rafale. Френският универсален самолет остава с голямо търсене в световен мащаб, като клиенти в осем чуждестранни държави вече го експлоатират или приемат на въоръжение, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Dassault Rafale влезе в експлоатация през 2001 г. и оттогава е претърпял постоянни подобрения, кулминиращи в конфигурацията му F4, често описвана като изтребител от „4,5-то поколение“.

Бъдещите Rafale ще бъдат произведени (частично) в Индия

Последната сделка беше одобрена миналия четвъртък, преди посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия. Придобиването, една от най-големите поръчки за самолети, направени от Ню Делхи, е част от пакета от разходи за отбрана на страната в размер на 3,6 трилиона рупии (39,7 милиарда долара), който обхваща няколко военни програми.

Общо Ню Делхи се стреми да добави 114 изтребителя Rafale към флота си, като 18 ще бъдат доставени от Dassault и произведени във Франция. Останалите ще бъдат произведени в страната по програма за локализация, подкрепена от Dassault Reliance Aerospace Limited. Reliance Defence, съвместно предприятие с DRAL, ще произвежда самолета в завода си в Нагпур. В началото Индия ще произвежда компонентите на фюзелажа и планера, а останалата част от самолета ще бъде произведена във Франция.

Индийската държавна компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ще контролира операциите по поддръжка и с течение на времето интеграцията на произведени в Индия оръжейни системи.

В момента ВВС разполагат с 29 ескадрили, но се стремят да увеличат този брой до 42 на фона на заплахите от регионалния съперник Пакистан и Китай.

Едва миналия септември две ескадрили, експлоатиращи съветските свръхзвукови прехващачи МиГ-21 (наименование на НАТО „Fishbed“) от времето на Студената война, бяха спрени от експлоатация. Ню Делхи се стреми да пенсионира допълнителни остарели самолети като част от текущите си усилия за модернизация.

Как Китай се опита да спечели от войната между Индия и Пакистан

Новосключената сделка е голяма победа за Dassault, която беше обект на китайска дезинформационна кампания миналото лято, насочена към всеене на съмнения относно възможностите на Rafale.

Френската разузнавателна служба твърди, че китайските аташета по отбраната са били натоварени със задачата да извършват дезинформационни дейности, включително да търсят от държави, които са се ангажирали да закупят Rafale, да преразгледат и евентуално да разгледат предложения от китайските аерокосмически фирми Shenyang и Chengdu. Сред държавите, обект на атаката, е Индонезия, според документи, споделени с Associated Press, пожелали анонимност.

Китай е помогнал за разпространението на твърдения, че пакистанските изтребители J-10 са свалили пет самолета на индийските ВВС, включително три Rafale. Това е предизвикало въпроси относно техните характеристики от страни, които са закупили изтребителя.

Въпреки че Индия призна, че е понесла загуби във въздушната война с Пакистан през май, тя не е потвърдила.

Френски представители възразиха, че доказателствата показват, че са загубени общо три индийски изтребителя, включително един руско производство Сухой (вероятно МиГ-29), заедно с Mirage 2000.

Разбира се, битката все пак бележи първата потвърдена загуба на Rafale в бой, но има голяма разлика между един свален и три. Освен това беше установено, че погрешно разузнаване за възможностите на китайските ракети въздух-въздух PL-15 може да е дало на пилотите на индийските ВВС фалшиво чувство на увереност. Пилотът на Rafale може да е вярвал, че самолетът му е извън обсега на пакистанските самолети. Съобщава се, че пилотите на индийските ВВС са били инструктирани, че експортният модел на PL-15, носен от произведения в Китай J-10C, има обхват от 150 километра (94 мили), но са били свалени на разстояние, по-близо до 200 км (125 мили).