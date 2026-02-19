Берлин търси помощ от Киев за подготовка на войници за война с дронове

Украински войници ще обучават германските си колеги в бойни действия с дронове, след опита им от промяната на бойните тактики във войната срещу Русия.

Говорител на Бундесвера, германските въоръжени сили, заяви, че миналия петък е подписано споразумение между Борис Писториус, германски министър на отбраната, и президента Зеленски за изпращане на украински войници в германски военни учебни училища.

Това се случва, след като делегации от Москва и Киев се срещнаха в Женева във вторник за пореден кръг от мирни преговори, посредничени от САЩ. Очакванията за какъвто и да е пробив в двудневните разговори обаче бяха ниски, пише The Times.

Украинските войници са натрупали богат опит в използването и защитата от дронове, но също така и в бързото интегриране на съвременни командни технологии в бойните части, казаха официални лица.

Споразумението бележи смяна на ролите, тъй като хиляди украински войници са били обучавани в Германия и други съюзнически страни след руската инвазия.

„Никой в ​​НАТО в момента няма повече военен опит от Украйна и ние трябва да се възползваме от това“, каза неназован германски офицер пред списание Der Spiegel.

От съображения за сигурност армията не е разкрила подробности за плановете за обучение. Първоначално посещенията ще бъдат ограничени до няколко седмици, предвид недостига на персонал в Украйна.

Нуждата от обучение стана очевидна по време на учение в Естония миналата година, когато екип от само десет украинци унищожи два батальона на НАТО в рамките на няколко часа, според Wall Street Journal.

Позовавайки се на участници във военното учение „Таралеж 2025“, в доклада се казва, че украинският екип е унищожил 17 бронирани машини за половин ден.

Според НАТО, над 16 000 войници от 12 държави членки са участвали в мащабното учение през май 2025 г., включително части от Обединеното кралство, Германия и Съединените щати.

Германия увеличава разходите за отбрана и се опитва да набере над 200 000 допълнителни професионални войници и резервисти през следващото десетилетие с цел създаване на най-големите конвенционални въоръжени сили в Европа.