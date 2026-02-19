Вкусни рецепти за контрол на кръвната захар

Инсулиновата резистентност не е окончателна диагноза, а по-скоро сигнал за необходимост от промяна в начина на хранене и живот. Чрез редовен прием на храни, богати на фибри, полезни мазнини и качествени протеини, може значително да се подобри контролът на кръвната захар и чувствителността към инсулин. Малките, но последователни промени в ежедневното меню имат потенциала да доведат до дългосрочни ползи за здравето и общото благополучие.
3 лесни рецепти за контрол на кръвната захар:
1. Овесена каша с канела и горски плодове
Съставки (за 1 порция):
- ½ чаша овесени ядки
- 1 чаша вода или неподсладено бадемово мляко
- ½ чаена лъжичка канела
- ½ чаша горски плодове (боровинки или ягоди)
- 1 супена лъжица чиа
Начин на приготвяне:
Овесът и течността се слагат в тенджера и се варят на среден огън, докато сместа стане кремообразна. След това се добавя канелата и се разбърква добре. Накрая кашата се сервира с плодовете и се поръсва с чиа.
Източник: 3 лесни рецепти за контрол на кръвната захар