BGONAIR Live Новини Днес | 6

Вкусни рецепти за контрол на кръвната захар

С полезни храни

19.02.2026 | 00:40 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Инсулиновата резистентност не е окончателна диагноза, а по-скоро сигнал за необходимост от промяна в начина на хранене и живот. Чрез редовен прием на храни, богати на фибри, полезни мазнини и качествени протеини, може значително да се подобри контролът на кръвната захар и чувствителността към инсулин. Малките, но последователни промени в ежедневното меню имат потенциала да доведат до дългосрочни ползи за здравето и общото благополучие.

3 лесни рецепти за контрол на кръвната захар:

1. Овесена каша с канела и горски плодове

Съставки (за 1 порция):

  • ½ чаша овесени ядки
  • 1 чаша вода или неподсладено бадемово мляко
  • ½ чаена лъжичка канела
  • ½ чаша горски плодове (боровинки или ягоди)
  • 1 супена лъжица чиа 

Начин на приготвяне:

Овесът и течността се слагат в тенджера и се варят на среден огън, докато сместа стане кремообразна. След това се добавя канелата и се разбърква добре. Накрая кашата се сервира с плодовете и се поръсва с чиа.

Източник: 3 лесни рецепти за контрол на кръвната захар

Тагове:

кръвна захар инсулин овесени ядки
