Зейн Малик грубо: Не мисля, че някога съм бил влюбен в Джиджи Хадид

Изпълнителят обаче подчерта, че винаги ще обича майката на дъщеря си

19.02.2026 | 02:00 ч. 6
Снимка: Getty Images

Зейн Малик е сигурен в едно – винаги ще обича Джиджи Хадид. Но дали някога е бил влюбен в нея? Е, отговорът на този въпрос е малко по-сложен.

По време на дълго интервю в подкаста Call Her Daddy, пуснато на 11 февруари, 33-годишният Малик коментира думите си от 2024 година в шоуто на Зак Санг, където казва, че не е сигурен дали някога е бил влюбен. 

31-годишната Алекс Купър, водеща на Call Her Daddy, прочете изявлението на Зейн по време на интервюто, след което го попита дали все още стои зад думите си. 

„Да. Моето разбиране за любов винаги се развива“, отговори той. „По това време може да съм си мислил, че е любов, но с напредването на годините осъзнах, че може би не е. Може би е било нагон. Може да е било това, може да е било друго. Но не го чувствам като любов“. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Зейн Малик
Новини
