Вашингтон: Европа се самоубива

Критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските страни на Световния икономически форум в Давос бяха свързани с факта, че Европа бавно се самоубива, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Критиката към Европа по време на речта му в Давос беше едно от най-важните изявления, правени някога от американски президент за континента. Европа бавно се самоубива, защото задушава енергийния си сектор с регулации и става зависима от нефункциониращата зелена енергия и от други страни. Европа се самоубива с безотговорна миграционна политика. Европа се самоубива, защото не инвестира в собствените си въоръжени сили от години и използва САЩ, за да субсидира (европейската) отбрана“, каза той в интервю за „Фокс нюз“.

На 21 януари Тръмп заяви в речта си на Световния икономически форум, че Вашингтон се интересува от силни съюзници, така че Европа трябва да промени политиката си и европейските страни преживяват „енергиен колапс“. Той изрази мнение, че повечето европейски страни няма да могат да функционират нормално и ще се изправят пред невероятни заплахи за сигурността без американска военна подкрепа.

На 23 януари „Вашингтон пост“, позовавайки се на неназован европейски лидер, написа, че Европа ще запомни пренебрежителното отношение на администрацията на Тръмп.

На заключителната сесия на Световния икономически форум в Давос председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че многото нападки срещу Европа трябва да бъдат възприети като навременен сигнал за осъзнаване на реалността. Лагард посочи, че подобни оценки принуждават Европа да се изправи пред трудни истини и да търси алтернативни модели на действие, за да запази тежестта си на световната сцена. Тя допълни, че към критиците трябва дори да бъде отправена благодарност, тъй като те ясно показват необходимостта от по-голяма концентрация, разработване на резервни стратегии, както и от засилен фокус върху иновациите и повишаването на производителността.

На същия форум българската управляваща директорка на Световната банка Кристалина Георгиева призова държавите да насочат усилията си към стимулиране на икономическия растеж на фона на нарастващите рискове от увеличаващ се държавен дълг. Тя отбеляза, че ръст от 3,3% внезапно започва да изглежда като добър резултат, въпреки че доскоро се е смятало за недостатъчен. Георгиева предупреди срещу самодоволството, подчертавайки, че настоящият темп на растеж не е достатъчен, а дългът, който в много случаи достига около 100% от брутния вътрешен продукт, се превръща във все по-тежко бреме за икономиките, пише БГНЕС.