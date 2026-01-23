Рома победи Щутгарт в дербито на Лига Европа

Отборът на Рома победи Щутгарт с 2:0 в чакания с най-голям интерес мач от кръга на Лига Европа.

Николо Пизили вкара и двама гола за римляните, като се разписа в края на първата част и в последната минута на мача след асистенция на звездата на тима Пауло Дибала. Рома на Джан Пиеро Гасперини е на шесто място в класирането с 15 точки, като за момента се класира директно, докато "швабите" са на 13-а позиция и вероятно ще играят плейофи.

Португалският Брага, който в началото на сезона отстрани Левски след продължения във втория мач, надигра английския Нотингам Форест с 1:0. Мачът се разви странно, като в 53-ата минута Морган Гибс-Уайт пропусна дузпа за гостите, а още в следващата атака Райън Йейтс си вкара автогол, който остана единственото попадение в мача. Брага е на пета позиция и почти си е осигурил правото да продължи директно напред, Нотингам е на 15-о място.

Селта Виго победи Лил с 2:1, въпреки че игра час с човек по-малко на терена. Вилиот Сведберг изведе галисийците напред в резултата, но Уго Сотело беше изгонен в 29-ата минута. Селта направи 2:0 чрез Карл Старфелд и с десет души на терена. Лил намери сили само за почетно попадение на ветерана Оливие Жиру пет минути преди края на редовното време.

Френският Ница, който е последният съперник на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа следващата седмица, постигна първа победа в турнира, като се наложи над нидерландския Гоу Ахед Ийгълс с 3:1 у дома. Шарл Ванхут и Тиаго Гувея на два пъти се разписаха за тима от Лазурния бряг, Фин Стокерс върна само едно попадение за гостите. Ница бе на последното място, но вече е на 33-а позиция с три точки, но и без шансове да продължи напред.

Динамо Загреб бе убедителен в балканското дерби с румънския ФКСБ и се наложи с 4:1. Монсеф Бакрак и Дион Бельо в рамките на четири минути в началото дадоха добър аванс на хърватите. Даниел Бирлигеа намали за тима от Букурещ в края на първата част. Бельо вкара втория си гол в мача, а в добавеното време Сандро Куленович оформи крайното 4:1. Динамо е на 20-а позиция с 10 точки, докато ФКСБ е 29-и и има малки шансове да се класира за плейофите.

Ференцварош и Панатинайкос завършиха 1:1 в оспорван мач в Будапеща. Фради излезе напред в резултата чрез успешна дузпа на Деле в 63-ата минута. Гостите от Атина изравниха 20 минути по-късно чрез Анас Зарури. Ференцварош е седми, докато Панатинайкос е на 19-а позиция.

Залцбург надигра Базел с 3:1. Австрийците вкараха три гола още преди почивката чрез Керим Алайбегович (два пъти) и Франс Крациг. Базел стигна до почетно попадение, дело на Жереми Агбонифо. Двата тима са съседи в класирането - на 27-о и 28-о място с по 6 точки.

В последния мач, който бе забавен с повече от 50 минути заради мерки за сигурност, белгийският Генк надигра нидерландския Утрехт при гостуването си с 2:0. Закария Ел Уахди откри за белгийците преди почивката, Дан Хейманс направи 2:0 от дузпа в края. Генк са на десето място с 13 точки и могат да се борят за директно класиране, Утрехт са в дъното само с точка.

Гръцкият ПАОК се наложи над Бетис Севиля с 1:0 в мач от седмия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов влезе като резерва в срещата в 83-ата минута, като смени Тайсон. За тима от Солун вкара сърбинът Андрия Живкович след асистенция на Йоргос Якумакис. А в самия край на мача Якумакис направи 2:0 след точно изпълнена дузпа.

ПАОК е на 13-о място във временното класиране с 13 точки, като на практика си осигури място в плейофите на турнира, а има малък шанс при добро стечение на обстоятелствата да се бори и да място в първите осем в последния кръг след седмица.

Класирането в турнира се води от френския Олимпик Лион и английския Астън Вила. Олимпик Лион се наложи над швейцарския Йънг Бойс с 1:0 при гостуването си в Цюрих, като успехът дойде с гол на англичанина Ейнсли Майтланд-Найлс в добавеното време на първата част.

Астън Вила победи турския гранд Фенербахче в Истанбул с 1:0. Точен за тима от Бирмингам бе Джейдън Санчо в средата на първото полувреме. След почивката бе отменен по един гол за двата тима заради засади, като за Астън Вила автогол щеше да си вкара Исмаил Юксек, а за "фенерите" - Керем Актюркоглу.

Болоня и Селтик завършиха 2:2 в мач, в който шотландците останаха с десет човека още в 34-ата минута след втори жълт картон на японеца Рео Хатате. Преди това именно той бе открил резултата, а 2:0 за Селтик направи Остин Тръсти в края на първата част, когато вече тимът бе в намален състав. Болоня обаче упражни силен натиск след почивката и стигна до точката с голове на Тайс Далинга и Джонатан Роу.

Мидтиланд завърши 3:3 в най-резултатния мач с норвежкия Бран. Датчаните три пъти повеждаха в резултата чрез Мартин Ерлик на два пъти и Жуниор Брумадо, но домакините от Бран успяваха да изравнят благодарение на Ноа Холм и Емил Корнвиг от дузпа и Йоаким Солтвед, който вкара втора дузпа за домакините в десетата минута на добавеното време.

Фейенорд постигна класически успех над австрийския Щурм Грац с 3:0 в Ротердам. Цуйоши Матанабе изведе домакините напред още в петата минута. След почивката успеха затвърдиха Анис Хадж Муса и Гонсало Боржеш в последната минута. Фейенорд е едва на 27-о място с 6 точки, докато Щурм е на 30-о с 4 и няма шанс да продължи в турнира.

Германският Фрайбург постигна минимално, но ценна победа срещу Макаби Тел Авив с 1:0. Мачът отиваше към 0:0, но хърватският нападател Игор Матанович вкара победното попадение за отбора от Бундеслигата в 82-рата минута. Така Фрайбург е на трето място в класирането, а Макаби е предпоследен само с точка.

Цървена звезда надигра шведския Малмьо с 1:0 при гостуването си. Василие Костов вкара за тима от Белград в 16-ата минута след подаване на Марко Арнаутович. Звезда е на девето място с 13 точки и в последния кръг може да се бори за директно класиране сред първите осем.

Пилзен и Порто завършиха 1:1. Лукас Черв изведе чешкия тим напред още в шестата минута, но добавеното време на първата част Матей Видра от домакините бе изгонен с директен червен картон.

Испанският национал Омородион Саму обаче изпусна отсъдената за Порто дузпа. Пилзен се защитава храбро през цялото второ полувреме, но капитулира в 90-ата минута, когато точен за португалците бе турчинът Дениз Гюл. Порто е на седмо място в класирането с 14 точки, а Пилзен е 15-и с 11.