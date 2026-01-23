IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България е на първо място е Европа по износ на черен хайвер

Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света

23.01.2026 | 10:50 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

България е на първо място е Европа по износ на черен хайвер. Това съобщи пред БНР доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките. 

Износът се осъществява на квотен принцип и се контролира от  Министерството на околната среда и водите. В България определени фирми получават квоти за износ на този продукт, допълни доц. Райков.

От 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочната забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на река Дунав и Черно море, в диво състояние есетрите са тотално забранени за улов, припомни специалистът.

Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света. Основните причини за това са унищожаването на местообитанията, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия с хайвер. 

По проект Институтът по океанология във Варна ще изследва есетровите риби и тяхната миграция, както и местата за изхвърляне на хайвера. Видовете се маркират с различни "тагове" и чрез сателитно наблюдение се уточнява кои са критичните места за размножаване.

Шест вида са есетровите риби, два от които са напълно изчезнали. Четири вида са критично застрашени, а част от тях са така наречените диадромни риби - мигриращи видове, които се движат между сладководни (Дунав) и соленоводни (Черно море) местообитания.

 

