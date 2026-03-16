Политическата пропаганда си намери трибуна на „Оскар“-ите

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ беше използвана за политически послания, което съвсем не беше изненадващо, предаде Асошиейтед прес.

По време на най-голямата вечер в Холивуд няколко артисти изразиха протест срещу имиграционната политика на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Други използваха червения килим в неделя вечерта, за да обявят подкрепа за палестинците и за прекратяване на огъня на фона на нестабилната ситуация в Ивицата Газа, информира Асошиейтед прес.

„Не на войната и свобода за Палестина“, каза актьорът Хавиер Бардем от сцената, преди да връчи наградата за най-добър международен игрален филм на „Сантиментална стойност". Той носеше значка с надпис No a la Guerra („Не на войната“) – същият антивоенен лозунг, с който протестираше срещу войната в Ирак преди повече от две десетилетия.

В неделя участници, свързани с филма „Гласът на Хинд Раджаб“, носеха нова червена значка Artists4Ceasefire („Артисти за прекратяване на огъня“). Документалната драма, която проследява усилията за спасяването на палестинско момиче, убито в Газа, беше номинирана за най-добър международен игрален филм.

„Нашите борби са свързани. Същото важи и за нашето освобождение. И сме толкова, толкова поласкани да сме тук тази вечер“, каза пред АП на червения килим Саджа Килани, една от звездите на филма.

Режисьорът на „Битка след битка“ Пол Томас Андерсън заяви, че е написал политическата драма за децата си като извинение за „бъркотията, която сме оставили в този свят, който им предаваме“.

Водещият Конан О'Брайън разказа шеги за американската здравна система и музиканта Кид Рок. В момент на откровеност той заяви, че наградите „Оскар“ имат особено силно значение в „моменти като тези“, намеквайки за множеството световни кризи днес.

„Тук отдаваме почит не само на киното, но и на идеалите за глобално творчество, сътрудничество, търпение, устойчивост и най-рядкото от всички качества днес: оптимизъм“, каза той.

Категорията за най-добър документален филм, чиито номинирани обикновено отправят по-явни политически послания, този път донесе и по-широки социални коментари. Дейвид Боренстийн, един от режисьорите на „Г-н Никой срещу Путин“, заяви, че документалният филм разказва „как губиш страната си“. Според него това става чрез „безброй малки актове на съучастие“ – например „когато правителството убива хора по улиците на големите ни градове“ или когато „олигарсите завземат медиите“.

„Всички сме изправени пред морален избор, но за щастие г-н Никой е по-мощен, отколкото си мислите“, каза той.

И други застъпнически групи използваха вниманието около шоуто, за да насочат прожекторите към своите каузи. В противовес на корпоративните медии организацията Free Press разположи мобилен билборд, който обикаляше около театър „Долби“, за да протестира срещу поглъщането на „Уорнър брос дискавъри" от „Парамаунт скайденс".

Церемонията в неделя се оказа по-политизирана от предишни години, макар да липсваха преки препратки към войната с Иран и други наболели глобални проблеми, обобщава Асошиейтед прес.

