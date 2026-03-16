Двама от Ямбол изготвяли фалшиви документи и дипломи, искали до 300€

Задържаха двама мъже, изготвяли фалшиви документи и дипломи. За изготвянето им поръчителите плащали между 50 и 300 евро.

Печатница за изработка на неистински официални документи е открита от служители на ГДБОП в Ямбол. Двама мъже са задържани с диплома, шофьорска книжка и удостоверение за психологическа годност, съобщиха от МВР.

Печатница за изготвяне на неистински официални документи е открита в частен дом в Ямбол в хода на специализирана полицейска операция, проведена от служителите на ГДБОП в града на 11 март.

Иззети са заготовки, материали, техника и вещи, използвани за незаконната дейност - печати, бланки, холограмни стикери, специална хартия, лаптопи и принтер. Открити са и данни за лица, поръчвали и получили неистински документи. В хода на претърсването е намерен и буркан със суха тревна маса, реагирала на марихуана.

Двама души са арестувани в момент на предаване на три неистински официални документа на клиент - диплома за средно образование, свидетелство за правоспособност и удостоверение за психологическа годност. Установено е, че са изготвени от единия от задържаните мъже. За неистинските документи “клиентите” са плащали между 50 и 300 евро.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Ямбол за извършено престъпление по смисъла на чл.308, ал.2, във връзка с ал.1 и по чл.354а от НК.

Работата по случая продължава.