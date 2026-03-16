BGONAIR Live Новини Днес | 29

"Щитът на Ахил" ще бъде подложен на гласуване в парламента на Гърция

Мащабният проект е на стойност 3 милиарда евро

16.03.2026 | 09:33 ч. Обновена: 16.03.2026 | 09:33 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Министерството на отбраната на Гърция внесе за гласуване в парламента проект за осигуряване на въздушна защита и модернизация на гръцката армия. Опозицията изрази готовност да подкрепи правителството, предаде кореспондентът на БНР.

Програмата е под наименование "Щитът на Ахил" и е част от отбранителната система на НАТО. Мащабният проект включва технологии за борба с дронове, зенитни и балистични ракети, а стойността му е 3 милиарда евро. Програмата включва също сложна радарна система за откриване на въздушни заплахи, както и сензори за подводно наблюдение за контрол на морската обстановка. Системата е проектирана, така че да покрива гръцките острови в Егейско море. Това поясниха военни експерти пред комисията по отбрана в парламента в Атина.

Опозиционните партии в парламента в Атина вече заявиха, че ще подкрепят защитната система "Щитът на Ахил" при гласуване.

Турция реагира остро срещу този план, като обвини Атина, че милитаризира островите в близост до турския бряг.

Гърция вече разположи в северната част на страната противоракетна система, която защитава и българското въздушно пространство след споразумение със София, припомнят в коментари гръцките медии.

