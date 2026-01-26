Най-малко четири жертви на експлозия и пожар в завод в Гърция ВИДЕО

Най-малко четирима души са загинали при експлозия и пожар в завод за храни в гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщиха местни медии, позовавайки са данни на пожарната служба.

Един човек все още се води в неизвестност, а други осем са пострадали и им е оказана лекарска помощ.

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в завода е имало работници, тъй като той е в 24-часов режим на работа.

По информация на държавната телевизия ЕРТ около 09:00 часа сутринта след петчасова борба с огъня пожарникарите са открили три тела на загинали, а малко по-късно е открита и четвъртата жертва.

Според говорителката на гръцката полиция Константиния Димоглиду, цитирана от ЕРТ, работата на пожарникарите все още продължава, а достъпът до мястото е труден.

Според информацията на място е имало силна експлозия, която се е чула от жителите на самия град. По предварителни данни в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на взрива. Като възможни причини се посочват наличието на амоняк и пропан.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)