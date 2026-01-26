IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко четири жертви на експлозия и пожар в завод в Гърция ВИДЕО

Все още един човек се води в неизвестност

26.01.2026 | 10:14 ч. 3

Най-малко четирима души са загинали при експлозия и пожар в завод за храни в гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщиха местни медии, позовавайки са данни на пожарната служба. 

Един човек все още се води в неизвестност, а други осем са пострадали и им е оказана лекарска помощ. 

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в завода е имало работници, тъй като той е в 24-часов режим на работа. 

По информация на държавната телевизия ЕРТ около 09:00 часа сутринта след петчасова борба с огъня пожарникарите са открили три тела на загинали, а малко по-късно е открита и четвъртата жертва. 

Според говорителката на гръцката полиция Константиния Димоглиду, цитирана от ЕРТ, работата на пожарникарите все още продължава, а достъпът до мястото е труден. 

Според информацията на място е имало силна експлозия, която се е чула от жителите на самия град. По предварителни данни в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на взрива. Като възможни причини се посочват наличието на амоняк и пропан.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)

Това се случи Dnes

Гърция пожар завод
