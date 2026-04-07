Любомир Кючуков: САЩ може да затъне в Иран при сухопътна операция

Иран отхвърли предложеното 45-дневно примирие в Близкия изток, а Тръмп нарече плана “значителна, но недостатъчна стъпка”. Американският президент бе категоричен, че само той ще реши кога огънят в Иран да бъде прекратен.

Това е пореден ултиматум, който чуваме от Тръмп, каза пред Bulgaria ON AIR бившияt зам.-външен министър Любомир Чуков . Според експерта обаче големият проблем е, че войната се е превърнала в ежедневие.

Той прогнозира войната да премине към много по-опасна фаза и отбеляза, че международното право е не просто пренебрегнато, а отричано от страна на Тръмп.

Идва ли краят на войната?

Чуков все пак е на мнение, че има шанс конфликтът да бъде прекратен.

“Друг е въпросът, че може би в момента не е съвсем точно това, което Тръмп каза, че само от него зависи кога и как ще бъде прекратена тази война. Иран вече показа, че тя е страната, която може да има много сериозен глас за това как да спре. От Иран се иска ангажимент за окончателно прекратяване, за гаранции, че това няма да се повтаря през няколко години. Иска се изтегляне на американските бази и войски от региона и промяна на статута на Ормузкия проток", коментира бившият зам.-министър.

По думите му съществува риск от затъване на САЩ в Иран при евентуална сухопътна операция.

"Самата сухопътна операция, ако тя е мащабна и продължителна, съществува риск от затъване на САЩ в Иран, без изгледи това да доведе до смяна на режима. Смяната на режима като че ли вече е снета от дневния ред", коментира Кючуков пред Bulgaria ON AIR.

Червени линии

Бившият зам.-външен министър изрази мнение, че ударите по ядрени обекти са се превърнали в ежедневие. "Пресякохме червена линия, която дълго време съществуваше в международните отношение", добави Чуков.

Той посочи, че дори и след спиране на войната, Иран поставя сериозно въпроса за ново споразумение за преминаването през Ормузкия проток, включително и такса.

"Посредничеството за спиране на войната се осъществява непряко през Пакистан. Всички страни от Залива са заинтересовани от спиране на войната. Страните от Залива са на път да загубят статута си на сериозен финансов, логистичен, транспортен център", отбеляза бившият зам.-външен министър.

Позиционираните US самолети в България

Експертът направи коментар и за позиционираните американски самолети на летище “Васил Левски”. Чуков каза, че в България "се декларират истини, които заобикалят истините", и обясни, че България заявява, че самолетите не участват в операцията, както на територията на страната ни, така и във въздушното ни пространство, "но е ясно, че тези самолети зареждат американски бойни самолети извън българското въздушно пространство".

По думите му присъствието на тези самолети ни ангажира с конфликта в Близкия изток.

"За разлика от Европа, която вече постепенно променя позицията си в антивоенна позиция, България продължава да настоява за прекратяване на ударите от страна на Иран, без да споменава изобщо началото на войната и американските удари. България беше сред страните от Европа, които гузно мълчаха, сега е сред страните, които не се дистанцират от американската позиция", каза още Кючуков.

По отношение на нотите от Техеран той коментира, че Иран ни казва ясно - "вие се превръщате в част от този конфликт”, коментира Чуков.

Той отбеляза, че няма информация, че се провежда военно учение на НАТО и че войната в Иран няма нищо общо с НАТО.

"Наблюдаваме едно, меко казано, невярно твърдение", на мнение е Чуков.

Гледайте видеото с целия разговор.