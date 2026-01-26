Строителни работници от Непал протестираха в Румъния

Група непалски работници, ангажирани с изграждането на новия стадион „Николае Добрин“ в румънския град Питещ в централната част на страната, проведоха спонтанен протест, съобщават местните медии. Те се оплакват от неадекватни условия за настаняване и ниски заплати и искат увеличение на почасовата си ставка от 13 на 27 леи (от 2,55 на 5,30 евро).

Недоволните чуждестранни работници твърдят, че парите, които получават в момента, не са достатъчни дори за покриване на основните им разходи, като се има предвид, че работят в трудни условия на строителни обекти, далеч от семействата си, в чужда държава.

Компанията работодател Ербашу Констракшън (Erbașu Construction SA) отрече обвиненията и заяви, че нейните работници независимо от националността си са третирани справедливо.

„Всички наши служители независимо от националността си се ползват със справедливо и балансирано отношение в пълно съответствие с действащото законодателство. Всякакви неясноти се разрешават вътрешно чрез диалог, без това да засяга текущата дейност“, гласи позицията на Ербашу Констракшън, която е сред водещите строителни компании със 100 процента местен капитал в Румъния, според класация на Румънската търговско-промишлена камара.

Това е първият протест от този вид в страната, коментират местните медии. Той идва няколко месеца, след като в Букурещ бе нападнат азиатски доставчик на храна от Бангладеш. Това се случи след призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) да бъдат отказвани поръчки, ако доставчиците не са румънци.

Според данни, цитирани от местните медии, годишният брой разрешения за нови чуждестранни работници в Румъния се е повишил пет пъти от 2021 г. насам, като през последните две години е 100 000 души годишно.

През първата половина на 2025 г. страните с най-голям брой граждани, получили разрешение за работа в Румъния, са били Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш и Турция.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)