Кофти снимка на Андрю след ареста му се появи на стената в Лувъра ВИДЕО

Станалата популярна снимка на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, направена след зашеметяващия му арест, беше окачена в един от най-посещаваните музеи в света.

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък и арестуван по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Той прекара часове в разпит от служители, точно в деня на 66-ия си рожден ден, преди да бъде освободен същата вечер. Неласкателна снимка на сина на покойната кралица, който беше спуснал седалката си назад, опитвайки се да се скрие от фотографите, беше публикувана от всички големи издания и бързо плъзна онлайн.

А вчера кадърът беше окачен и в Лувъра.

Във видеоклип, споделен онлайн, активист залепва рамкирана версия на снимката на стена близо до входа на една от галериите в неделя. Отдолу бе поставена картичка с надпис "Сега се поти".

Campaign group Everyone Hates Elon say they hung a photograph of Andrew Mountbatten-Windsor taken after his arrest in the Louvre. An individual was filmed hanging a picture of the former prince, taken by Reuters photographer Phil Noble after Mountbatten-Windsor was released… pic.twitter.com/qNL924YOzv — The Independent (@Independent) February 22, 2026

Надписът от три думи, който всъщност цитираше заглавието на британския таблоид The ​​Sun, се отнася до твърдението на бившия принц в интервю, че не може да се поти поради медицинско състояние.

"Казват: "Окачете го в Лувъра. Така и направихме", гласи клипът, публикуван в Instagram от антимилиардерската група "Всички мразят Илон".

В изявление говорител на групата заяви, че искат да изпратят послание.

"Решихме да покажем на бившия принц Андрю как светът ще го запомни, като поставим тази емблематична снимка от ареста в Лувъра", казаха те пред GB News. "Да се ​​надяваме, че това е само началото. Справедливост за всички оцелели след Епстийн."

Не е известно кога е била залепена на стената, но е възможно хиляди хора да са я видели, докато са минавали покрай нея. До 30 000 души посещават Лувъра всеки ден.

Снимката е била изложена 15 минути, преди персоналът да я свали.

Разследването на Андрю е свързано с поведението му като британски търговски и инвестиционен пратеник, позиция, която той заемаше около десетилетие. Ролята му е описана като "обширна програма от целенасочени ангажименти както във Великобритания, така и в чужбина, за да се насърчат интересите на британската индустрия и Обединеното кралство като цяло".

Бившият член на кралското семейство беше принуден да напусне поста си през 2011 г. заради връзката си с осъдения педофил Джефри Епстийн. Той категорично отрече да е извършил нарушения.

Полицията потвърди, че Андрю е бил освободен от ареста, докато е бил разследван.

"В четвъртък арестувахме мъж на около шейсет години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност", каза говорител. "Арестуваният мъж вече е освободен под разследване. Можем също да потвърдим, че издирванията ни в Норфолк вече са приключили."