Неизвестен глас от записа на х. “Петрохан”: Снимай! Снимай!

Нови разкрития по случая “Петрохан” - неизвестен глас зад кадър на един от записите се чува да каза “Снимай! Снимай!”. Въпросният звук е в кадри, заснети около 14:00 часа на 1 февруари.

Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите. “Ако имаше човек зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков пред Нова тв.

Експертът обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета и добавя: “Ако те са живи обаче, биха могли, следвайки следите, да отидат до онези, които евентуално са били на мястото”.

Според Велков официалната версия на властите е най-лесна, защото с версия за самоубийство се спира търсенето на извършители. Той има съмнения относно “необичайното посещение” на Ивайло Калушев в село Българи в края на януари.

“Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от “Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на "Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Велков.

Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на “Петрохан” до сръбската граница.

“Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

Велков попита и къде е мъжът, който открива телата на "Петрохан”, както и къде се намират оръжията, за които загиналите са имали разрешителни.

Експертът вижда проблем и със снимка, на която се виждат трите тела пред хижа “Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ.

“Положението на телата не говори за ритуално самоубийство. Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, смята Велков.